«Реализация планов Байдена». Захарова отреагировала на слова о контрнаступлении ВСУ

Высказывание Джо Байдена подтверждает, что решения в Киеве принимает не Владимир Зеленский, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Президент США ранее, объявляя о поставках танков Украине, анонсировал подготовку ВСУ к контрнаступлению. По оценкам Захаровой, «реализации планов Байдена призвана помочь новая партия вооружений от США на сумму $2,5 млрд».

Заявление президента США Джозефа Байдена о подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению подтверждает, что решения в Киеве принимает не президент Владимир Зеленский — с таким высказыванием в пятницу, 27 января, выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Так кто принимает решение о том, что происходит на Банковой [улица в Киеве, где находятся высшие органы власти]? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения.

Да нет. О том, что его ждет весной, только что сказал президент США», — заявила она.

По словам Захаровой, «реализации планов Байдена призвана помочь новая партия вооружений от США на сумму $2,5 млрд, в которую вошли бронетехника, артиллерия и боеприпасы».

Поставки танков...

В среду Байден, объявляя о поставках Киеву 31 танка М1 Abrams, анонсировал подготовку ВСУ к контрнаступлению.

Американский лидер назвал решение об отправке танков «борьбой за свободу», а не борьбой против РФ. По его словам, «речь не идет об угрозе для России».

25 января власти Германии согласились передать Украине 14 танков Leopard 2A6, еще почти 100 Leopard разных модификаций — с разрешения Берлина — Киеву передадут другие страны.

Ожидается, что немецкие «Леопарды» окажутся на Украине к концу марта. Комментируя передачу танков Украине, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что события, которые ООН наблюдает на Украине, не ведут к миру.

«Мы не будем комментировать каждый раз, когда поступает новое оружие.

То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН.

Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», — сказал он.

...и условия для переговоров

Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские власти готовы рассмотреть возможность смягчения ряда санкций в отношении Москвы при «серьезных переговорах по Украине». Она указала, что США хотят добиться того, чтобы Киев вернул контроль над территориями, которые вошли в состав РФ или контролируются российскими военными.

Комментируя ее высказывания, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сравнил нынешнюю ситуацию с той, когда были заключены минские соглашения. А глава профильного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что посыл Нуланд неприемлем для Москвы.

Спецоперация на Украине

21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Утром 24 февраля президент России Путин объявил о начале специальной военной операции. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением действий России и призвала вывести войска с территории Украины. Против Москвы поэтапно ввели масштабные санкции.

Евросоюз, США, Великобритания и ряд других стран начали поставки оружия и гуманитарной помощи Украине. Москва направила государствам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.