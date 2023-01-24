«Держать под прицелом Петербург». Главное из интервью покидающего Эстонию российского посла

Действия эстонских властей не оставили России другого выхода, кроме как понизить уровень дипломатических отношений, утверждает посол РФ в Таллине Владимир Липаев. По его словам, Эстония может получить самые современные виды вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург. Российский дипломат подтвердил, что покинет Эстонию не позднее 7 февраля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Западные страны планируют поставлять Эстонии самые современные виды вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург — с таким утверждением во вторник, 24 января, выступил посол России в Таллине Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live».

«У англосаксов был интерес создать здесь антироссийский форпост для оказания давления на РФ.

Причем речь идет не только об экономическом, политическом, культурном, но и военном давлении. Эстония активно вооружается, непонятно только зачем. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия.

Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?» — сказал российский посол.

Эстония является членом НАТО уже почти 20 лет, в марте 2004 года она присоединилась к Североатлантическому альянсу одновременно с Болгарией, Латвией, Литвой, Румынией, Словакией и Словенией. Это был самый крупный раунд расширения военного блока в его истории.

«Немного прифронтовая обстановка»

По его словам, действия эстонских властей не оставили России другого выхода, кроме как понизить уровень дипломатических отношений.

«Создалась немного прифронтовая обстановка, абсолютно ненормальная для дипломатических отношений, создали ее эстонские партнеры.

В этих условиях поддерживать нормальный контакт не представляется возможным, поэтому у России просто не было выхода другого», — пояснил Липаев.

Он утверждает, что эстонская дипломатия показала себя «абсолютно неспособной к диалогу». «Наши эстонские партнеры на протяжении последнего года вели дело к тому, чтобы максимально разрушить наши двусторонние отношения и подорвать любую основу для их какого бы то ни было перспективного развития», — заявил посол РФ.

«Нормальная дипломатическая практика»

МИД РФ накануне заявил, что Россия в качестве ответной меры на существенное сокращение численности своего посольства в Таллине понижает дипломатический уровень с Ригой. Эстонскому послу Маргусу Лайдре предписано покинуть территорию РФ 7 февраля.

Липаев подтвердил, что покинет Эстонию не позднее 7 февраля.

«Это нормальная дипломатическая практика. Если понижается уровень дипломатических отношений, то послы должны выехать из страны в обусловленные сроки. Имеется взаимопонимание, что последней датой является 7 февраля. Значит, не позднее 7 февраля я покину страну, и мой эстонский коллега сделает то же самое», — рассказал российский посол.

«Это не пройдет бесследно»

Липаев также отметил, что консульская работа осложнена, и гражданам РФ придется обращаться в другие российские загранучреждения.

«Безусловно, замедлится предоставление некоторых консульских услуг, людям придется, видимо, ездить в другие наши загранточки. Мы пока не можем сказать, каким образом будет перестроена наша работа по консульскому обслуживанию наших граждан, но, конечно, это не пройдет бесследно», — заявил Липаев.

Посол напомнил, что в Эстонии проживает около 300 тыс. русскоязычных граждан. «И когда в несколько раз фактически было сокращено в течение года количество консульских работников, безусловно, это не могло не сказаться на качестве обслуживания российских граждан», — сказал он.

«Создается впечатление, что делается это намеренно, чтобы создать максимум проблем русскоязычному населению», — утверждает дипломат.

По его словам, ответственность за происходящее «все равно возлагается на Россию».