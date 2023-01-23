«Позорные утверждения». Премьер Польши опроверг существование плана раздела Украины

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» думала о возможности раздела Украины в первые дни специальной военной операции ВС РФ — с таким утверждением в понедельник, 23 января, выступил экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Думаю, в первые 10 дней войны был момент колебания, когда мы все не знали, как она пойдет. Украина могла пасть»,
— сказал он в эфире радио Zet, отвечая на вопрос, думали ли в Варшаве о разделе Украины в конце февраля — начале марта 2022 года, когда Россия начала спецоперацию.
Сикорский возглавлял МИД Польши в 2007-2014 годах, ранее состоял в партии «Право и справедливость», а сейчас является членом оппозиционной «Гражданской платформы». Эта партия проиграла выборы в Сейм в 2015-м, а с 2019-го участвует в Европейской коалиции. Сикорский с мая того же года является депутатом Европейского парламента от Польши.
«Момент колебания в политике в отношении Украины был. А у [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана сохраняется до сих пор», — написал Сикорский позднее в Twitter.
На эти высказывания Сикорского жестко отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий:
«Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я жду опровержения этих позорных утверждений.
Призываю оппозицию дистанцироваться от заявления Радослава Сикорского», — написал он в Twitter.
«Планы разделения Украины»
В июне прошлого года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что руководство Польши прорабатывает различные «планы разделения Украины».
«По поступающей информации, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины», — сообщал он.
По его словам, Варшава якобы планирует «разместить на западе Украины свой миротворческий контингент». Нарышкин также не исключал вариант создания на Восточных Кресах подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться «под защитой польских вооруженных сил».
В то же время рассматривается проект формирования из центральных областей Украины «буферной зоны», чтобы избежать нежелательного прямого столкновения с Россией, говорил глава СВР. По его оценкам, польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.
В апреле Нарышкин заявлял, что Вашингтон и Варшава якобы прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.
Добавим, что в середине декабря обозреватель издания NDP Ханна Крамер утверждала, что в Варшаве определили даты начала «освободительного марша на Киев» и последующего за ним референдума о возвращении Восточных Кресов — бывших польских земель, ныне территории Украины. Подготовку к боевым действиям автор связала с проведением регулярных военных сборов в Польше.
Восточные Кресы или «восточная окраина» — польское название территорий нынешней Украины (часть Галиции, западной Украины), Белоруссии (Западная Белоруссия) и Литвы, некогда входивших в состав Польши.