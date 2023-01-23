«Позорные утверждения». Премьер Польши опроверг существование плана раздела Украины

В Польше набирает обороты скандал вокруг высказывания бывшего главы МИД республики Радослава Сикорского. Он заявил, что в Варшаве в начале российской спецоперации будто бы «думали о разделе Украины», поскольку Киев «мог пасть» весной 2022 года. На эти слова Сикорского жестко отреагировал действующий польский премьер Матеуш Моравецкий. Глава кабмина указал, что ждет опровержения «этих позорных утверждений». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» думала о возможности раздела Украины в первые дни специальной военной операции ВС РФ — с таким утверждением в понедельник, 23 января, выступил экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Думаю, в первые 10 дней войны был момент колебания, когда мы все не знали, как она пойдет. Украина могла пасть»,

— сказал он в эфире радио Zet, отвечая на вопрос, думали ли в Варшаве о разделе Украины в конце февраля — начале марта 2022 года, когда Россия начала спецоперацию.

Сикорский возглавлял МИД Польши в 2007-2014 годах, ранее состоял в партии «Право и справедливость», а сейчас является членом оппозиционной «Гражданской платформы». Эта партия проиграла выборы в Сейм в 2015-м, а с 2019-го участвует в Европейской коалиции. Сикорский с мая того же года является депутатом Европейского парламента от Польши.

«Момент колебания в политике в отношении Украины был. А у [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана сохраняется до сих пор», — написал Сикорский позднее в Twitter.

На эти высказывания Сикорского жестко отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий:

«Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я жду опровержения этих позорных утверждений.

Призываю оппозицию дистанцироваться от заявления Радослава Сикорского», — написал он в Twitter.

«Планы разделения Украины»

В июне прошлого года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что руководство Польши прорабатывает различные «планы разделения Украины».

«По поступающей информации, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины», — сообщал он.

По его словам, Варшава якобы планирует «разместить на западе Украины свой миротворческий контингент». Нарышкин также не исключал вариант создания на Восточных Кресах подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться «под защитой польских вооруженных сил».

В то же время рассматривается проект формирования из центральных областей Украины «буферной зоны», чтобы избежать нежелательного прямого столкновения с Россией, говорил глава СВР. По его оценкам, польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.

В апреле Нарышкин заявлял, что Вашингтон и Варшава якобы прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.

Добавим, что в середине декабря обозреватель издания NDP Ханна Крамер утверждала, что в Варшаве определили даты начала «освободительного марша на Киев» и последующего за ним референдума о возвращении Восточных Кресов — бывших польских земель, ныне территории Украины. Подготовку к боевым действиям автор связала с проведением регулярных военных сборов в Польше.

Восточные Кресы или «восточная окраина» — польское название территорий нынешней Украины (часть Галиции, западной Украины), Белоруссии (Западная Белоруссия) и Литвы, некогда входивших в состав Польши.