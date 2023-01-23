«Очень важное учебное заведение». Кто возглавил РАНХиГС после ухода Владимира Мау

Владимир Мау ушел с поста ректора РАНХиГС «по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», сообщили 23 января в правительстве РФ. В ноябре стало известно, что он уехал в Израиль — через несколько недель после прекращения уголовного дела о мошенничестве. Исполняющим обязанности ректора вуза в понедельник был назначен Алексей Комиссаров. Он заявил, что главным человеком в академии всегда будет студент. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Алексея Комиссарова и.о. ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ. Соответствующий документ в понедельник, 23 января, опубликован на сайте кабмина.

В тексте сообщается, что исполнение обязанностей ректора РАНХиГС возложено на проректора учреждения Алексея Комиссарова, также занимающего пост директора АНО «Россия — страна возможностей».

«Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», — следует из пресс-релиза правительства России.

Комментируя эти кадровые решения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин согласовал назначение Комиссарова, передает РБК.

«Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение — и, кстати говоря, которое за последнее больше чем десятилетие превратилось в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации с достаточно большим научным авторитетом», — отметил представитель Кремля.

Перспективы совмещения Комиссаровым поста ректора и главы программы президентского кадрового резерва «Школа губернаторов» будут зависеть от него самого, сказал Песков.

«Здесь очень важно, чтобы и то, и другое не сбавляли темпов развития. Потому что и то, и другое крайне востребовано», — заключил он.

В свою очередь, Мау поблагодарил коллектив Президентской академии за совместную работу и заявил, что РАНХиГС удалось превратить «в мощный исследовательский, консалтинговый и образовательных центр». Он назвал вуз «ключевой площадкой по подготовке управленцев как для органов публичной власти, так и для бизнеса».

Дело о мошенничестве

30 июня прошлого года ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В тот же день решением Тверского суда Москвы он был заключен под домашний арест, а 5 августа суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде.

В материалах дела речь шла о двух эпизодах якобы фиктивного трудоустройства ряда сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в период с 2017 по 2018 год, общая сумма ущерба оценивалась в 21 млн руб.

10 августа Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора. 14 октября стало известно, что дело в отношении него прекращено.

В ноябре источник РИА Новости утверждал, что Мау уехал в Израиль. При этом в пресс-службе вуза поясняли, что он «находится в плановом отпуске».

По состоянию на 23 января Мау не вернулся в Россию, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«После отъезда в Израиль он не пересекал российскую границу в обратном направлении. Иными словами, он точно находится за рубежом.

Возможно, Мау по-прежнему в Израиле, а возможно, переехал в какую-то иную страну», — сообщил собеседник агентства.

Что известно о новом ректоре

Комиссаров родился в Москве в 1969 году. Он работает в РАНХиГС с 2009-го, когда был преподавателем курса предпринимательства. Помимо должности проректора, сейчас он занимает пост директора института Высшей школы госуправления. С 2018 года также является директором АНО «Россия — страна возможностей». Ранее в течение двух лет Комиссаров возглавлял Фонд развития промышленности и работал в правительстве Москвы.

В 2020 году Комиссаров сообщал, что из «школы губернаторов» выпустились более 30 глав регионов. В мае 2022-го Путин назначил пять новых губернаторов, четверо из которых были ее выпускниками.

«Для меня РАНХиГС – родной вуз. Планирую взвешенно подходить ко всем переменам, обсуждая их с Попечительским советом академии и профессорско-преподавательским составом. Хочу подчеркнуть, что главным человеком в вузе всегда будет студент. Поэтому любые наши действия будут направлены на повышение уровня условий обучения и заинтересованности в учебных программах абитуриентами и действующими слушателями», – сказал Комиссаров, слова которого приводит пресс-служба вуза.

Он отметил, что назначение позволит синхронизировать экосистему президентской платформы с программами академии. «Это – планомерная работа по развитию системы социальных лифтов в нашей стране, чтобы каждый человек, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, мог получить возможности для самореализации», – заключил Комиссаров.