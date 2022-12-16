ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. Что в него вошло

Новый, уже девятый по счету, пакет санкций ЕС против России утвержден в пятницу. В частности, Евросоюз вводит ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, в том числе электроники и ИТ-оборудования, химических и нервно-паралитических веществ, беспилотников, приборов ночного видения и радионавигационного оборудования. Под санкции также попали предприятия российского ВПК, около 200 физлиц и четыре телеканала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз в пятницу официально утвердил девятый пакет индивидуальных и экономических санкций против РФ из-за конфликта на Украине. Об этом 16 декабря сообщил Совет ЕС.

В заявлении отмечается, что в ответ на проводимую Россией специальную операцию на Украине «Совет принял сегодня девятый пакет новых мер, направленных на усиление давления на Россию и ее правительство».

В частности, ЕС запретил своим гражданам занимать любые должности в госорганах или контролируемых государством организациях в РФ, а также предоставлять консалтинговые услуги для российского бизнеса.

Евросоюз вводит запрет на инвестиции в горнодобывающий и энергетический секторы российской экономики, за исключением карьерной деятельности, «связанной с определенными видами критически важного сырья».

Предусматривается также запрет «на предоставление Российской Федерации услуг ЕС в области рекламы, маркетинговых исследований и опросов общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и техническому контролю».

Под санкции попали четыре российских телеканала: НТВ, «Россия 1», Рен ТВ и Первый канал. Их лицензии на вещание в Евросоюзе приостановят.

Евросоюз включил в черный список 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он уточнил, что Брюссель «расширяет экспортные ограничения в отношении технологий двойного назначения, поставки химикатов, электроники, беспилотников и двигателей для беспилотников». Таким образом ЕС пытается «ограничить возможности России производить новые и ремонтировать старые вооружения», пояснил Домбровскис.

По словам замглавы ЕК, количество российских юрлиц в черном списке ЕС вырастет до 410.

В свою очередь, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что Брюссель внес в черный список около 200 физлиц, в том числе военных, чиновников и политиков. Их имена станут известны после обнародования документов о новом санкционном пакете.

Ожидается, что сегодняшнее решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» в ближайшее время, после чего рестрикции вступят в силу.

Кроме того, власти ряда европейских стран за время действия санкций заморозили российские частные активы на сумму €19 млрд, передает газета Népszava со ссылкой на отчет ЕК.

«Точная сумма арестованных российских государственных активов неизвестна», — говорится в публикации.

При этом Венгрия заморозила российские активы на сумму €870 млн. По данным газеты, это «значительная сумма даже по европейским меркам».