В России снова 89 регионов, как в 1993 году. Путин подписал документы

5 октября Владимир Путин завершил процедуру вхождения ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в состав РФ, подписав соответствующие законы. Кроме того, президент назначил временно исполняющих обязанности глав новых субъектов федерации. Эти должности заняли действующие руководители местных администраций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В среду, 5 октября, президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Теперь страна состоит из 89 субъектов, передает ТАСС.

Жители новых регионов признаются гражданами России и получают все социальные гарантии, переходный период продлится до 1 января 2026 года, следует из документов.

Согласно соответствующим указам Путина, врио главы Донецкой народной республики назначен Денис Пушилин, Луганской народной республики — Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области стал Евгений Балицкий, Херсонской области — Владимир Сальдо. Все они руководили местными администрациями до включения в состав РФ.

История присоединения новых регионов к России

Референдумы на этих территориях состоялись с 23 по 27 сентября — участники волеизъявления, согласно официальным данным, высказались за вхождение в состав России.

30 сентября Путин в Кремле подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о включении этих территорий в состав РФ на правах субъектов. Договоры временно применялись с даты подписания и вступили в силу с момента их ратификации.

Президент РФ отметил, что жители четырех регионов сделали «свой однозначный выбор и навсегда стали гражданами России».

По его словам, «Россия сделает все, чтобы люди почувствовали поддержку всей страны, в том числе займется восстановлением территорий». Необходимые для интеграции ресурсы уже предусмотрены в бюджете РФ на ближайшие три года.

При этом статус новых регионов на переговорах с Украиной обсуждаться не будет, заверил Путин.

1 октября положительное решение по соответствующим проектам федеральных конституционных законов вынес Конституционный суд РФ.

3 октября Госдума ратифицировала договоры о принятии новых территорий в состав РФ. На следующий день документы единогласно одобрил и Совет Федерации.

Интеграция новых территорий

Сенаторов от новых субъектов — по одному от органов исполнительной власти — наделят полномочиями в ближайшее время. Сенаторы от законодательных органов власти назначат после их формирования, выборы региональных парламентов запланированы на сентябрь 2023 года.

Ожидается, что выборы депутатов Госдумы от новых регионов состоятся в сентябре 2026 года, когда будет избран очередной созыв нижней палаты. Сейчас координировать работу ГД в ЛНР будет депутат Виктор Водолацкий, в ДНР — Дмитрий Саблин, в Запорожской области — Андрей Красов, в Херсонской области — Глеб Хор (все представляют партию «Единая Россия»).

Жители новых субъектов автоматически стали россиянами, но они могут отказаться от гражданства в течение месяца.

Чтобы получить российский паспорт, им надо подать заявление и принести присягу гражданина РФ. Новые регионы сохранят статус республик и областей и свои прежние названия в составе РФ.

Пределы регионов будут определяться их границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ».

Так, территория ДНР и ЛНР определяется границами 2014 года, установленными в их конституциях. Запорожье входит в состав РФ в своих административных границах, а Херсонщина — с двумя районами Николаевской области.

Государственным языком в новых регионах будет русский. При этом изучение украинского языка не будет запрещаться, заявляют чиновники.

Планируется, что территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти создадут до 1 июня 2023 года. В течение переходного периода также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. В течение шести месяцев создадут городские и муниципальные округа, будут также определены границы муниципальных образований. Вооруженные силы новых регионов войдут в состав ВС РФ.

Ожидается, что обращение гривны завершится к концу этого года, с 1 января 2023-го денежной единицей станет рубль. Бюджеты новых регионов утвердят до 15 декабря. Регистрировать права на недвижимое имущество по документам республик и Украины можно будет до 1 января 2028 года.

Наименования новых субъектов будут включены в ч. 1. ст. 65 Конституции РФ, таким образом, общее число российских регионов вновь составит 89.

Напомним, принятая 12 декабря 1993 года Конституция закрепила федеративное устройство государства в составе 89 регионов (21 республика, шесть краев, 49 областей, два города федерального значения, одна автономная область, 10 автономных округов). В последующие годы в России было проведено пять слияний субъектов федерации, а в 2014 году в состав страны были включены Крым и Севастополь, получивший статус города федерального значения.

«Указы ничтожны, переговоры с Путиным невозможны»

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании присоединения Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к РФ.

«Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 г. №147, от 21 февраля 2022 г. №71, от 21 февраля 2022 г. №72, от 29 сентября 2022 г. №685, от 29 сентября 2022 г. №686», — говорится в тексте указа.

Кроме того, Киев признает ничтожными «любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента РФ».

Зеленский также во вторник ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины — в частности, о невозможности переговоров с действующим президентом РФ. Еще до проведения референдумов украинский президент заявлял, что после них говорить с Москвой «будет уже не о чем». Путин в свою очередь говорил, что Москва готова к переговорам — но «не будет обсуждать выбор жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины».