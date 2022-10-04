Владимир Зеленский признал «ничтожными» российские указы о присоединении четырех регионов

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о непризнании присоединения полуострова Крым, республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России. Указы российского лидера Владимира Путина о признании независимости этих территорий «не порождают никаких юридических последствий», говорится в документе. Тем временем Совет Федерации одобрил четыре федеральных конституционных закона о принятии новых территорий в состав РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании присоединения Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей к России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

«Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 147, от 21 февраля 2022 г. № 71, от 21 февраля 2022 г. № 72, от 29 сентября 2022 г. № 685, от 29 сентября 2022 г. № 686», — говорится в тексте указа.

Кроме того, Киев признает ничтожными «любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации».

Еще до проведения референдумов украинский президент заявлял, что после них говорить с российским коллегой Владимиром Путиным «будет уже не о чем». Во вторник, 4 октября, он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров. Кроме того, Киев обратился в НАТО с просьбой об ускоренном вступлении в альянс.

Как считает председатель совета Фонда поддержки и развития международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, отказ Зеленского от переговоров и непризнание референдумов несут колоссальный риск эскалации. «Потому что де-факто Киеву поступают, в том числе от президента РФ, предложения фактически о прекращении огня. И оно могло бы наступить прямо сейчас», — сказал эксперт в интервью ТАСС.

Издав сегодняшний указ, президент Украины отрезал путь к переговорам, «де-факто привел ситуацию к тому, что переговоры можно считать нереалистичными», добавил он.

Одобрение Совфеда

Совет Федерации на сегодняшнем пленарном заседании единогласно одобрил четыре федеральных конституционных закона о принятии новых территорий в состав России. Одобрение законов сенаторы приветствовали стоя и под гром аплодисментов.

Спикер СФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что в верхней палате «с нетерпением ждут» сенаторов от новых российских регионов, и поздравила всех присутствующих с «этим историческим событием».

Согласно законам, жители новых субъектов со дня принятия регионов в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами. Те, кто не согласен с этим решением, могут отказаться от российского гражданства в течение месяца.

Осознать новую реальность

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с журналистами подчеркнул, что Москве непринципиально, признают страны Запада итоги референдумов или нет. Но, по его мнению, было бы лучше, «если бы они осознали новую реальность».

«Огромное количество юридических аргументов, включая ссылки на Устав ООН, где закреплен принцип равноправия и самоопределения народов, включая декларацию Генеральной ассамблеи, которая четко разъяснила, что все должны уважать территориальную целостность тех государств, которые имеют правительства, признающие право на самоопределение и представляющие весь народ, проживающий на территории той или иной страны», — сказал Лавров.

Глава МИД также указал, что «режимы Зеленского и Порошенко этим критериям не соответствовали».

В Кремле не оставили без внимания вчерашний твит миллиардера Илона Маска, предложившего Украине окончательно признать Крым российским, но при этом заново провести референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине. «Что касается проведения референдума, то жители уже высказали свое мнение, и здесь ничего другого быть не может», — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также Песков прокомментировал указ Зеленского об отказе переговоров с Путиным: «Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа».

Поддержка 75% россиян

ВЦИОМ сегодня представил результаты опроса о том, как россияне воспринимают присоединение новых регионов и хотят ли таких изменений.

По информации социологов, о референдумах знают почти все — 96% россиян, но в то же время есть и те, кто о них не слышал. Из тех, кто в курсе, обширной информацией обладают только 80%.

Положительно относятся к вхождению новых регионов в состав РФ 75% россиян. Каждый второй опрошенный заявил об этом с полной уверенностью (52%).

При этом 83% граждан высказали необходимость защищать население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, «даже если это осложнит отношения с другими странами». 11% с этим не согласились.

77% уверены, что референдумы прошли без значительных нарушений, в то время как 12% не ответили на вопрос.