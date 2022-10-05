Военная операция РФ на Украине. День 224-й

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала аморальными требования ФРГ и Польши выплатить репарации Украине — ТАСС.
Украинские войска начиная с 06:00 мск четыре раза обстреляли территорию ДНР, сообщили в республике — ТАСС
Две группы призванных в рамках частичной мобилизации из заполярного Норильска (Красноярский край) прибыли к месту слаживания в Омск, они размещены в спортивном центре и обеспечены горячим питанием, сообщил глава Норильска Дмитрий Карасев — РИА «Новости».
В NASA заявили, что украинский кризис не сказался на уровне сотрудничества с Роскосмосом — ТАСС.
Более 500 жителей Иркутской области подали заявки на участие в спецоперации добровольцами через портал «Госулуги», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области — РИА «Новости».
«Заявки на участие в специальной военной операции через «Госуслуги» подали 520 жителей Приангарья», — говорится в сообщении.
Отказ президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным заводит в тупик усилия Турции по мирному урегулированию украинского кризиса, что чревато резким обострением конфликта, считает директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи — ТАСС.
Украинских военных в любом случае отбросят из занятых ими сел Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов — РИА «Новости».
В некоторых столичных пунктах мобилизации дежурят священники Русской православной церкви, это укрепляет дух военнослужащих, однако для распространения этой практики на все пункты нужно решение властей Москвы, заявил РИА «Новости» председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительным и органами Московской епархии РПЦ Александр Добродеев.
Киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли на съезде правящей Консервативной партии напомнил о том, что использование ядерного оружия любой страной мира повлечет за собой ответные меры — ТАСС.
Администрация США в настоящее время не видит необходимости в поставках Украине вооружений по ленд-лизу — ТАСС.
Вице-канцлер ФРГ утверждает, что некоторые дружественные Германии страны добиваются завышенных цен на газ — ТАСС.
❗️ МИД Казахстана вызовет 5 октября посла России в стране для разговора. В ведомстве считают, что комментарий Марии Захаровой по поводу посла Украины диссонирует с характером отношений Астаны и Москвы — ТАСС.
Ранее Захарова заявила, что «заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены», из-за чего в МИД России был вызван посол Республики Казахстан.
Боевое слаживание добровольческого батальона в Херсонской области уже началось, сообщил ТАСС замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Российская сторона и персонал Запорожской АЭС в любой момент готовы к новому визиту гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, если он захочет посетить станцию, заявил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
❗️ Байден подписал закон, который запрещает американскому Минфину предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда — СДР (специальные права заимствования, которые являются расчетной единицей МВФ) — ТАСС.
МИД Казахстана сообщил, что Астана и Киев «согласовывают» назначение нового украинского посла в республике — РИА «Новости».
Оскандалившийся посол Врублевский покинет Казахстан после назначения преемника, заявили в ведомстве.
Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам «Мир» — РИА «Новости» со ссылкой на газету Aydınlık.
В статье отмечается, что система Troy и транзакции находятся под прямым контролем Турции, поэтому «США нелегко будет найти повод для вмешательства».
Представители ЕС согласовали новый пакет санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть. При этом Венгрия добилась того, что ограничения не распространяются на трубопроводную нефть, заявили в МИД страны — РИА «Новости» со ссылкой на Politico.