Политика

Военная операция РФ на Украине. День 209-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 209-й день

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РИА «Новости»
ВСУ с утра два раза обстреляли Донецк из ствольной артиллерии, сообщает представительство ДНР. Российская система ПВО минимум дважды за ночь срабатывала над Новой Каховкой в Херсонской области, информирует администрация города. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российский лидер Владимир Путин стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что жители ЛНР хотят провести референдум о вхождении в состав России как можно скорее. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:43

Границу России в Ростовской области за сутки пересекли более 15,5 тыс. жителей Донбасса — ТАСС.

08:42

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет продолжать просить оружие у Запада — ТАСС.

08:41

И.о. министра энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что страна может обойтись без российского «Газпрома», но получать газ лучше от него — «Дневник».

08:34

«Ъ»: логистика импортируемых в РФ из Азии опасных химгрузов существенно усложнилась.

08:33

Женщина получила ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

08:32

Работу губернатора Николаевской области Виталия Кима и главы обороны области генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, которые уже несколько месяцев якобы не живут в Николаеве, якобы курирует из Одессы американский офицер, утверждает представитель силовых структур Херсонской области Украины — ТАСС.

08:31

Зарубежные бизнесмены сократили активность по регистрации в России товарных знаков, пишет РБК, ссылаясь на данные Роспатента.

В материале сообщается, что с начала 2022 года количество заявок упало на 16,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает издание, такого спада не наблюдалось за последние пять лет.

Одновременно с этим на 14,8% выросло число заявок от российских резидентов. По мнению экспертов, такое положение дел связано с влиянием санкций и уходом зарубежного бизнеса.

08:30

«Ъ»: ритейлер H&M закроет 20 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября.

08:28

«Код Дурова»: ввезенные из США iPhone 14 не работают в сетях российских операторов.

08:27

Украинские силовики с утра два раза обстреляли Донецк из ствольной артиллерии, сообщило представительство ДНР — ТАСС.

08:25

Российская система противовоздушной обороны минимум дважды за ночь срабатывала над Новой Каховкой в Херсонской области, которую продолжают обстреливать ВСУ, сообщили во вторник в администрации города — ТАСС.

08:23

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине — ТАСС.

08:22

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что жители ЛНР постоянно задают вопросы о сроках проведения референдума о вхождении в состав России, хотят провести его как можно скорее — ТАСС.

08:21

08:20

ВСУ выпустили три снаряда из реактивной системы залпового огня HIMARS по Сватово в ЛНР, сообщило представительство республики.

08:19

08:18

Представительство ДНР сообщило, что украинские силовики третий раз с полуночи обстреляли Макеевку в ДНР из ствольной артиллерии — ТАСС.

08:17

08:16

Власти Херсонской области по примеру Запорожья могут в будущем принять указ о выдворении за пределы региона людей, причастных к различным преступлениям, сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов — ТАСС.

08:15

08:14

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе не зафиксированы случаи отказа от уже полученных российских паспортов — ТАСС.

08:13

08:12

Глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов сообщил, что ситуация в Снигиревке Николаевской области остается спокойной, ВСУ не предпринимают попыток вернуть его под свой контроль — ТАСС.

08:11

08:10

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что сотрудники Запорожской АЭС на протяжении всего времени после перехода станции под контроль российских войск добросовестно выполняли свою работу, ни одного случая саботажа не зафиксировано --ТАСС.

08:09

Рыбопромышленные предприятия Сахалина направили гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик — ТАСС.

08:08

08:07

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС, что жители Запорожской области в последнее время якобы стали активнее информировать властей о действиях и расположении частей ВСУ.

08:06

08:05

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 через два-три года, если политическое решение об их поставке Киеву примут — ТАСС.

08:04

08:03

ВСУ выпустили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня HIMARS по Алчевску, сообщило представительство ЛНР — ТАСС.

08:02

Главы МИД ЕС на встрече в Нью-Йорке обсудили создание миссии по военной помощи Украине — ТАСС.

08:01

Республика Словения направит на Украину 28 танков модели М-55S — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 209-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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