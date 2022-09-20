Военная операция РФ на Украине. День 209-й

Границу России в Ростовской области за сутки пересекли более 15,5 тыс. жителей Донбасса — ТАСС.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет продолжать просить оружие у Запада — ТАСС.
И.о. министра энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что страна может обойтись без российского «Газпрома», но получать газ лучше от него — «Дневник».
Женщина получила ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Работу губернатора Николаевской области Виталия Кима и главы обороны области генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, которые уже несколько месяцев якобы не живут в Николаеве, якобы курирует из Одессы американский офицер, утверждает представитель силовых структур Херсонской области Украины — ТАСС.
Зарубежные бизнесмены сократили активность по регистрации в России товарных знаков, пишет РБК, ссылаясь на данные Роспатента.
В материале сообщается, что с начала 2022 года количество заявок упало на 16,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает издание, такого спада не наблюдалось за последние пять лет.
Одновременно с этим на 14,8% выросло число заявок от российских резидентов. По мнению экспертов, такое положение дел связано с влиянием санкций и уходом зарубежного бизнеса.
Украинские силовики с утра два раза обстреляли Донецк из ствольной артиллерии, сообщило представительство ДНР — ТАСС.
Российская система противовоздушной обороны минимум дважды за ночь срабатывала над Новой Каховкой в Херсонской области, которую продолжают обстреливать ВСУ, сообщили во вторник в администрации города — ТАСС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине — ТАСС.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что жители ЛНР постоянно задают вопросы о сроках проведения референдума о вхождении в состав России, хотят провести его как можно скорее — ТАСС.
ВСУ выпустили три снаряда из реактивной системы залпового огня HIMARS по Сватово в ЛНР, сообщило представительство республики.
Представительство ДНР сообщило, что украинские силовики третий раз с полуночи обстреляли Макеевку в ДНР из ствольной артиллерии — ТАСС.
Власти Херсонской области по примеру Запорожья могут в будущем принять указ о выдворении за пределы региона людей, причастных к различным преступлениям, сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов — ТАСС.
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе не зафиксированы случаи отказа от уже полученных российских паспортов — ТАСС.
Глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов сообщил, что ситуация в Снигиревке Николаевской области остается спокойной, ВСУ не предпринимают попыток вернуть его под свой контроль — ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что сотрудники Запорожской АЭС на протяжении всего времени после перехода станции под контроль российских войск добросовестно выполняли свою работу, ни одного случая саботажа не зафиксировано --ТАСС.
Рыбопромышленные предприятия Сахалина направили гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик — ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС, что жители Запорожской области в последнее время якобы стали активнее информировать властей о действиях и расположении частей ВСУ.
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 через два-три года, если политическое решение об их поставке Киеву примут — ТАСС.
ВСУ выпустили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня HIMARS по Алчевску, сообщило представительство ЛНР — ТАСС.
Главы МИД ЕС на встрече в Нью-Йорке обсудили создание миссии по военной помощи Украине — ТАСС.