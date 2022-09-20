Военная операция РФ на Украине. День 209-й

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Зарубежные бизнесмены сократили активность по регистрации в России товарных знаков, пишет РБК, ссылаясь на данные Роспатента.

В материале сообщается, что с начала 2022 года количество заявок упало на 16,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает издание, такого спада не наблюдалось за последние пять лет.

Одновременно с этим на 14,8% выросло число заявок от российских резидентов. По мнению экспертов, такое положение дел связано с влиянием санкций и уходом зарубежного бизнеса.