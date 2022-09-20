«Окно в юго-восточную Азию оказалось под угрозой». Астана не пустила российские фуры с товарами из ЕС

В Казахстане задержали не меньше восьми российских грузовиков с товарами из Европы, сообщает газета «Известия». В Минтрансе России считают, что это связано с новыми требованиями Астаны. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков посоветовала российским компаниям временно приостановить перевозки товаров через Казахстан до урегулирования спорной ситуации.

Штраф в три тысячи евро

В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) пояснили, что новые требования Астаны коснулись транзитной транспортировки, когда европейские компании везут товары по территории Евросоюза, а затем от границ ЕС их забирают российские организации.

«Точное количество задержанных транспортных средств сообщить невозможно. Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», — сказал «Известиям» представитель АСМАП.

В статье также уточняется, что с ограничениями столкнулись три российских компании — «Автотранзит» и «СВ-Транс» из Смоленска, а также логистический оператор «Траско». В Минтрансе РФ отметили, что на этих перевозчиков власти Казахстана намерены наложить штрафы в размере трех тысяч евро за каждый случай задержания грузовика.

Согласно информации Минтранса, Казахстан потребовал от водителей из РФ разрешительные документы на перевозку грузов, которые были выданы европейским компаниям, а не отечественному перевозчику. В АСМАП заявили, что это требование противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении, а компании из ЕС и РФ не передают документы друг другу.

Минтранс России направил письмо в Астану, в котором отметил, что у российских водителей есть разрешения на перевозку товаров, выданные Казахстаном. В ведомстве подчеркнули, что считают новые требования необоснованными и призвали их отменить, а также освободить задержанные грузовики без штрафов.

«Безосновательные требования»

В российской компании «Траско» сообщили, что два грузовика перевозчика застряли в Казахстане. Им грозят штрафы на сумму до 200 тысяч рублей. Организация прекратила транзит товаров из третьих стран через Казахстан до разрешения ситуации, сообщил заместитель гендиректора «Траско» по транспорту Михаил Пальков.

«Причины возникновения подобных требований нам непонятны. Мы выполняем перевозки с использованием разрешений третьих стран, которые выдаются казахской стороной в ограниченном количестве. Однако требования в части предоставления разрешений от предыдущих перевозчиков абсолютно безосновательны», — сказал он.

АСМАП также рекомендовала российским компаниям временно прекратить перевозки через Казахстан до урегулирования всех споров с Астаной.

В статье говорится, что система транзитных перевозок с задействованием европейских и российских компаний заработала с апреля 2022 года, так как власти Евросоюза запретили грузовикам, зарегистрированным на российских или белорусских перевозчиков, передвигаться по территории стран блока.

Власти Казахстана сначала потребовали, чтобы европейские товары перевозили только компании из ЕС, но после обращения российских представителей отменили это правило. Тогда они разрешили транзитные перевозки с передачей грузов от европейских компаний российским с 1 июля.

Директор «Рустранс-Спедишн» Кондратий Гайкевич уверен, что новые требования, выдвинутые Казахстаном, сужают географию перевозок.

«Весной, когда ЕС ввел запрет на транзит российских фур, наши плечи укоротились ровно на европейскую часть. Мы начали принимать грузы в Белоруссии. Логично, что в этой ситуации мы стали искать способы удлинить восточную часть маршрутов, перенаправить грузопотоки на погранпереходы на границе с Китаем и в том числе в Казахстан. Эта страна для нас — окно в юго-восточную Азию. Но теперь и эти направления оказались под угрозой», — сказал он.

Политический аналитик из Казахстана Талгат Калиев связал новые требования Астаны к российским перевозчикам с заявлением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что страна не будет помогать России обходить западные санкции.

Параллельный импорт

Накануне глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил на совместном заседании комитетов Госдумы по экономической политике и контролю, что более 1,3 млн тонн товаров уже завезено в Россию в рамках параллельного импорта на общую сумму свыше $9 млрд.

«Хорошо сработал параллельный импорт. Ввезено более 1,3 млн тонн товаров на $9,3 млрд. Это помогло поддержать потребительский спрос, прежде всего на рынке непродовольственных товаров: бытовой техники, бытовой химии», — подчеркнул он.

9 сентября Решетников и отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии Ненад Попович рассказали, что товарооборот стран вырос с января по июль 2022 года на 56,94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Министры обсудили экономические отношения двух стран, которые постоянно укрепляются. Товарооборот Сербии и России в 2021 году составил $2,8 млрд, что на 13% больше, чем в 2020-м. Тренд роста продолжается, с января по июль 2022 года товарооборот двух стран составил $2,4 млрд, что представляет рост на 56,94% по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении пресс-службы Поповича.

В свою очередь Решетников заявил, что «ценит позицию сербских партнеров, которые сохраняют самостоятельную позицию в тяжелой актуальной ситуации».