Госдума единогласно приняла закон о введении в УК РФ понятий «мобилизация» и «военное положение»

В Госдуму приняли во втором и третьем чтениях пакет поправок в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс. Первое чтение прошло в июле. Депутаты одобрили введение понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Также предложено ввести новые статьи в УК — «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство». Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Депутаты Госдумы единогласно приняли поправки о включении в Уголовный кодекс России понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Кроме того, Госдума одобрила предложение о наказании за добровольную сдачу в плен и мародерство, а также об ужесточении ответственности за нарушение условий контракта государственного оборонного заказа. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

«В пункте «л» части первой статьи 63 слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменить словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», — сказано в документе.

Статья 63 УК РФ – «Обстоятельства, отягчающие наказания». В пункте «л» в действующей редакции такими считаются «совершение преступления в условиях ЧП, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий». Эти обстоятельства, соответственно, заменяются на «мобилизацию», «военное положение» и «военное время».

Также вводится группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК). За нарушение условий государственного контракта по ГОЗ может грозить срок до 10 лет, а за отказ или уклонение лица, подвергнутого наказанию за неисполнение требований по контракту (ч. 1 или 2 ст. 7.29) от заключения госконтракта может грозить до восьми лет ограничения свободы.

Мародерство и плен

Поправками вводится несколько новых статей УК:

– «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1). За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.

– «Мародерство» (статья 356.1). За мародерство — до 15 лет колонии.

Кроме того, самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК, не путать со ст. 338 «Дезертиство») будет наказываться строже:

По части 1-й — от двух до 10 суток — до пяти лет лишения свобода, а не одного года, как было ранее;

По части 3-й — от 10 до одного месяца — до семи лет лишения свободы вместо наказания сроком до трех лет;

По части 4-й — свыше месяца — от пяти до 10 лет колонии. Ранее грозило заключение до пяти лет.

Наказание за дезертирство также предлагают ужесточить – от пяти до 15 лет лишения свободы.

Неисполнение приказа

Неисполнение приказа начальника, отданного в установленном порядке в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).

Статью 333 УК «Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы» дополнят третьим пунктом. За правонарушения, предусмотренные статьей (сопротивление начальнику или принуждение к нарушению обязанностей группой лиц, с применением оружия или с нанесением среднего или тяжкого вреда здоровью), в условиях мобилизации, военного положения или военного времени предложили наказывать сроком до 15 лет лишения свободы.

Наказание уклонистам

Также статью 339 УК «Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни» предлагают ужесточить – от пяти до 15 лет.

Статью 340 «Нарушение правил несения боевого дежурства» предлагают ужесточить – от пяти до 10 лет лишения свободы. В случае «небрежного или недобросовестного отношения» – до пяти лет.

За уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 347 УК) предлагают ввести штраф до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

За утрату военного имущества (ст. 348) в условиях мобилизации или военного времени предлагают наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

Что говорили в Кремле и Совфеде

19 сентября глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что в России нет необходимости вводить мобилизацию и военное положение на фоне ситуации на Украине. По его словам, данный вопрос, как правило, задают иностранные журналисты, которые, по его мнению, «получили заказ» и дальше продолжат «будировать» эту тему.

«Давайте не делать скоропалительных выводов», — призвал Климов.

Неделю назад, 13 сентября, в Кремле настаивали, что оснований для проведения мобилизации в России нет.

«В настоящий момент — нет, об этом речь не идет», — сказал президента РФ Дмитрий Песков.

«Самомобилизация Кадырова»

15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале призвал глав российских регионов помочь в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Он предложил провести «самомобилизацию» – выделение минимум одной тысячи подготовленных добровольцев для нужд специально военной операции на Украине.

Его инициативу поддержали в Крыму, Курской, Кемеровской и Магаданской областях, а также в Чуваши, Марий-Эл. Сейчас в зоне СВО действует ряд добровольческих батальонов от Чечни, Башкирии, Татарстана, Бурятии, Нижегородской области и других регионов России.