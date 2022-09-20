«Для возмещения ущерба». Минюст США готов передать Украине российские активы

Минюст США поддержал идею о том, чтобы узаконить передачу Киеву замороженных активов России и ее резидентов. Таким образом, считают в ведомстве, можно будет возместить союзнику ущерб, понесенный в ходе спецоперации. Этот вопрос Киев несколько месяцев поднимал на встречах с иностранными партнерами.

Американский Минюст обратился к Конгрессу с просьбой узаконить передачу Украине замороженных российских активов. Об этом заявил глава министерской рабочей группы по применению санкций против РФ Эндрю Адамс.

За счет этих средств власти США хотят покрыть возмещение Украине «вреда, причиненного российской агрессией». Речь идет о разрешении на передачу Киеву «доходов, полученных от конфискованного имущества» российских бизнесменов.

По словам Адамса, это поможет «расширить ресурсы и средства Минюста» в деле «использования конфискованных средств для возмещения ущерба, нанесенного Украине». Но, отметил руководитель группы, эта инициатива требует внесения поправок в «многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов».

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг ранее сообщила, что США обсуждают с Украиной и союзниками вопрос использования заблокированных активов РФ.

«Мы работаем с союзниками и правительством Украины над тем, чтобы выяснить, как мы можем наилучшим образом использовать российские активы, которые мы заморозили и конфисковали, для поддержки народа Украины», – сказала Розенберг.

В конце июня замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что Вашингтон надеется, что такой план может стать реальностью.

«Мы стремимся добраться до этих активов вне зависимости от того, представлены ли они в виде роскошных яхт, банковских счетов, иных товаров, самолетов или чего угодно. Ничто не исключается. Если мы можем отследить, что они связаны с незаконной деятельностью, уклонением от санкций, то, с нашей точки зрения, [изъятие] стоит на повестке дня», – приводит ее заявление РИА «Новости».

По словам Монако, изъятое имущество сначала планируется реализовать, а вырученные средства направить Киеву.

Если США законодательно разрешат конфискацию российских активов, то это добьет двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Он констатировал, что в настоящее время, учитывая отношения стран, любые активы, так или иначе связанные с Россией (в том числе и дипсобственность), находятся в зоне повышенного риска.

Украина хочет всё

19 сентября газета The Guardian сообщила, что Украина продвигает в Генассамблее ООН принятие резолюции, которая должна стать основой международного механизма получения компенсаций от России из-за спецоперации. В том числе речь идет о конфискации зарубежных активов россиян и российских учреждений.

Лоббированием вопроса занимается замминистра юстиции Украины Ирина Мудра. Она уже обсуждала инициативу в Лондоне, Германии, Париже, Брюсселе. Помимо этого, она провела переговоры с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.

В материале отмечается, что в Страсбурге Мудра встретилась с министрами Совета Европы, которые поддержали принцип репараций.

Но они «с прохладой» отнеслись к предложениям Киева, заявив, что «с интересом приняли их к сведению, в том числе, как первый шаг». Глава Минфина США отмечала, что такие шаги на территории ее страны будут незаконными.

Украинские власти также хотят, чтобы меры, направленные на конфискацию активов России и ее граждан, стали одной из гарантий безопасности со стороны Запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект рекомендаций, опубликованный экспертной группой по гарантиям безопасности (была создана по инициативе украинского президента Владимира Зеленского).

«Необходимо разработать законодательную базу, которая позволит органам власти конфисковать собственность агрессора, его суверенные фонды и резервы, а также активы граждан и организаций, находящихся в списке санкций», – цитирует агентство. Таким образом, Украина хочет получить средства на восстановление страны после боевых действий.

В начале августа Зеленский заявил, что Украина изъяла «российские активы» на $765 млн.

«Сегодня я провел совещание, посвященное санкционной политике, конфискации российских активов. Как сообщили правительственные чиновники, на Украине уже принудительно изъяты активы на 28 млрд гривен ($765 млн по курсу Нацбанка Украины. — Прим. ред.). Эта работа продолжается», – цитирует РИА «Новости» заявление украинского президента.

Он заявил, что чиновники предлагают конфисковать более чем 900 объектов, принадлежащих России, а если говорить и о резидентах страны, то «речь идет о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию».

Что отвечает Москва

После заявления Зеленского в Совфеде России предложили создать правовую основу для конфискации на территории страны иностранную собственность.

«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобожденных территориях Украины», – написал сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Замороженные Западом активы России

В конце июня Минфин США сообщил, что Международная группа по блокировке российских активов за 100 дней работы заморозила активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более $30 млрд. По данным Запада, заморожены также активы Центробанка России на сумму около $300 млрд.

Под ограничения доступа попали дорогостоящие товары, в том числе яхты, элитная недвижимость.

Целевая группа – Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force – была создана 17 марта 2022 года. В ней состоят представители США, Австралии, Франции, Канады, Германии, Японии, Италии, Великобритании, Еврокомиссии.