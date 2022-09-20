«Россия выполняет план»: реакция Запада на предстоящие референдумы в Донбассе и на Украине

С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о вхождении в состав России. Реакция стран Запада — союзников Украины — не заставила себя долго ждать. В США заявили, что такие шаги не соответствуют принципам территориальной целостности, а президент Франции назвал референдумы «пародией» и «имитацией демократических инструментов».

США

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что референдумы нарушают «принципы суверенитета и территориальной целостности». Она подчеркнула, что Вашингтон не признает результаты голосования.

Референдумы о вхождении в состав России части Донбасса не повлияют на поддержку Украины со стороны США, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Никто не будет относиться серьезно к таким фиктивным референдумам, и США, конечно, не признают их результаты. Как это повлияет на нашу и международную поддержку Украины? Это никак не повлияет, мы продолжим работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы предоставлять им необходимую помощь для защиты своей территории», — сказал Райдер.

По мнению американского военного, референдумы в Донбассе и на Украине — это «информационная операция» РФ. Он уверен, что Москва таким образом отвлекает внимание от якобы сложного положения, в котором сейчас находятся ВС РФ, пишет ТАСС.

В качестве меры противодействия власти США намерены ужесточить санкции против России, обсудив это с союзниками. Об этом заявил во вторник на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Россия, по всей видимости, продолжает выполнять план по проведению фиктивных референдумов в районах Украины, находящихся под ее контролем, и даже в тех районах, которые сейчас не под ее контролем», – сказал чиновник.

По его словам, речь идет о «прямом нарушении суверенитета Украины». Он считает, что Россия «спешит с проведением этих референдумов в ответ на успехи Украины на поле боя».

«Мы знаем, что на этих референдумах будут манипуляции. Мы знаем, что Россия использует эти фиктивные референдумы для того, чтобы аннексировать эти территории сейчас или в будущем», — добавил он.

Салливан пообещал, что «Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на какую-либо аннексированную часть Украины».

«Мы никогда не признаем эту территорию чем-либо иным, нежели частью Украины. Мы безоговорочно отвергаем действия России и мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы Россия несла издержки, и над предоставлением Украине исторической поддержки», – сообщил представитель Белого дома.

Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжит боевые действия. По его словам, «фейковые референдумы» и «гибридная мобилизация» ничего не изменят.

«Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», – написал он в соцсетях.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал готовящиеся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумы «наивным шантажом».

Турция и Германия

На встрече в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями о референдумах.

«Оба [лидера] согласились с тем, что Россия должна немедленно прекратить боевые действия и полностью вывести войска с территории Украины. В этом контексте канцлер также дал понять, что фиктивные референдумы на территориях, незаконно оккупированных Россией, неприемлемы и не получат никакого признания», – сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Сам же Шольц ранее заявил, что ФРГ не признает голосования о вхождении республик Донбасса и части областей Украины в состав России:

«Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, мы поддерживаем Украину в этом. И поэтому также совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, что они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом».

Франция

Президент Пятой республики Эммануэль Макрон пообещал, что не признает вхождение ДНР, ЛНР и части областей Украины в состав России, если таким будет итог референдумов.

«Речь идет о дополнительной провокации, которая не окажет никакого влияния на нашу позицию. Очевидно, это не будет признано международным сообществом», – сказал он в эфире телеканала BFM.

Он назвал запланированные голосования «пародией» и «имитацией демократических инструментов», которые «в юридическом плане не будут иметь никаких последствий». По его словам, подобные действия «не являются способом достижения суверенитета народов».

Он напомнил, что часть жителей этих регионов вынужденно покинула эту территорию из-за боевых действий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал референдумы, которые запланировали власти Донбасса, «фиктивными». По его мнению, они «не имеют легитимности и не изменяют характера агрессивной войны РФ против Украины».

«Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», – добавил он.

ЕС

Европейский союз предупредил Москву о введении новых санкций в случае проведения референдумов.

«Россия, ее политическое руководство, все, кто будет причастен к этим «референдумам», другим нарушениям международного права на Украине, будут привлечены к ответственности. Также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России», – приводит РИА «Новости» слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.