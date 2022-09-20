«Я не теряю надежды». Эрдоган хочет организовать встречу Путина и Зеленского

«Они пытаются закончить эту работу»
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нью-Йорк на 77-ю сессию Генассамблеи ООН. В интервью американскому телеканалу PBS он заявил, что, согласно его данным, Москва и Киев договорились об обмене 200 военнопленными. По мнению президента Турции, это «хорошее событие».
«Как лидер, я не ищу ответа на вопрос, «Россия эффективнее или Украина?» Моя просьба, мой совет господину Зеленскому — войну, которая заканчивается гибелью людей, нельзя выиграть», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
По мнению турецкого президента, благодаря заключению продовольственной сделки в Стамбуле с Украины экспортировали почти три миллиона тонн сельскохозяйственной продукции. Эрдоган надеется, что продукты будут доставляться не в развитые страны, а в «слаборазвитые или бедные» государства.
Отвечая на вопрос, как можно быстро закончить российско-украинский конфликт, турецкий лидер заявил, что здесь очень важна позиция России.
«Я понял, что они (власти России – «Газета.Ru») на самом деле пытаются закончить это как можно скорее. Проблемы из-за этого слишком велики <…> Но здесь Украине и России нужно общее понимание <…> Теперь мы должны набраться решимости остановить этот конфликт и эту войну», — отметил он.
Как достигнуть мира
По мнению Эрдогана, для достижения мира будет иметь большое значение «возвращение захваченных земель».
«Это то, чего хотят и ожидают. Господин [генсек ООН Антониу] Гутерриш предпринимает шаги в этом направлении. Есть шаги, которые мы предприняли», — добавил президент Турции, уточнив, что попросил Путина передать Крым Украине.
Эрдоган подчеркнул, что «ни один лидер не сказал после своего шага: «Я поступил неправильно». Он уверен, что мир «должен это увидеть» как со стороны российского лидера, так и украинского.
«Ни одной из оккупаций нет оправдания. Господин Зеленский и господин Путин, а не мы, лучше всех могут объяснить, причины и следствия (начала спецоперации РФ – «Газета.Ru») <...> Мы здесь, чтобы выслушать обе стороны. Вот почему я так настаиваю на встрече лидеров <…> У нас пока не получилось, но я не теряю надежды», — подчеркнул Эрдоган.
По словам турецкого лидера, ответ на вопрос, кто ответственен за гибель людей, должна дать ООН. Он также уверен, что Россия — страна, «которая отстаивает свои интересы и борется за них». Для завершения конфликта мировому сообществу «нужно приложить усилия, чтобы прийти к выводу, не будучи на стороне одного лидера, а договариваясь с обоими», считает Эрдоган.
«Мы должны обратить внимание, что люди умирают не только на украинской стороне, но и на российской», — подчеркнул он.
Возврат территорий
23 августа Эрдоган заявил, что «Турция не признает аннексию Крыма» и считает присоединение полуострова к России «незаконным».
«Турция полна решимости продолжить посреднические усилия и шаги по приближению мира на Украине <…> Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права», — сказал президент Турции.
Эрдоган также отметил, что позиция Анкары по этому вопросу «основывается не только на букве закона, но и является принципиальным отражением нравственной позиции» страны.
«Сохранение территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины критически важно не только для региона, но и глобальной безопасности и стабильности», — подчеркнул Эрдоган, заключив, что Анкара «выступает за справедливый мир, в основе которого лежат территориальная целостность и суверенитет Украины».
На следующий день, 24 августа, официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил в интервью CNN International, что «Россия должна прекратить свои атаки на украинские города» и также назвал Крым «частью Украины». Он подчеркнул, что возвращение полуострова в состав Украины «должно быть основой для заключения любого соглашения» между Москвой и Киевом.
Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. Российские власти утверждают, что за присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Киев считает полуостров временно оккупированной территорией Украины.