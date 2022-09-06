Военная операция России на Украине. День 195-й

Песков о победе Трасс: судя по ее заявлениям о России, можно предположить, что позитивных изменений ждать не приходится — РИА.
Два мирных жителя за прошедшие сутки получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил Штаб территориальной обороны — ТАСС.
Санкции Запада сделали неработоспособной систему обслуживания агрегатов для прокачки газа, ремонтное обслуживание турбины «Северного потока» не производится, ответственность за ситуацию целиком и полностью на Европе, заявил Песков — РИА.
Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым причислить Россию к странам-спонсорам терроризма — РИА.
В представительстве ДНР сообщили, что ВСУ впервые с полуночи открыли огонь по Донецку из ствольной артиллерии калибра 155 мм. По его информации, украинские силовики в 04:50 выпустили по Киевскому району города четыре снаряда — ТАСС.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ в понедельник, как и в три предыдущих дня, не произвели ни одного обстрела населенных пунктов республики — ТАСС.
Представительство ДНР сообщает, что ВСУ при обстреле Донецка в понедельник использовали реактивную систему залпового огня чешского производства.
«Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в западном направлении от Донецка, с применением РСЗО RM-70 (122 мм), переданной Чехией в апреле 2022 года», — говорится в сообщении.
Силами ПВО ДНР ракета была сбита, однако в результате разлета осколков была ранена женщина. Обстрел Донецка велся из зоны ответственности украинской 68-й отдельной егерской бригады, передает ТАСС.
ВСУ в четвертый раз, начиная с полуночи, обстреляли Новую Каховку, в городе сработала система ПВО, сообщили в местной администрации.
ТАСС: ВСУ обстреляли Новую Каховку, прогремело более 16 взрывов, в городе работает система ПВО.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о потерях страны от военных действий, сумма которых составляет $326 млрд — ТАСС.
Рамзан Кадыров сообщил о подготовке к отправке нескольких тысяч добровольцев и элитных бойцов на помощь союзным силам в Донбасс — ТАСС.