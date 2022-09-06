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Политика

Военная операция России на Украине. День 195-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 195-й день

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Саперы ВС РФ на бронированной машине разминирования БМР-3М во время разминирования территории в районе аэропорта Мариуполя

Саперы ВС РФ на бронированной машине разминирования БМР-3М во время разминирования территории в районе аэропорта Мариуполя

Владимир Гердо/ТАСС
В Донецке и Новой Каховке продолжаются обстрелы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о потерях страны от военных действий, сумма которых составляет $326 млрд. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке к отправке нескольких тысяч добровольцев и элитных бойцов на помощь союзным силам в Донбасс. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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08:43

08:46

08:45

Песков о победе Трасс: судя по ее заявлениям о России, можно предположить, что позитивных изменений ждать не приходится — РИА.

08:44

Два мирных жителя за прошедшие сутки получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил Штаб территориальной обороны — ТАСС.

08:42

Сирена воздушной тревоги вновь работает в Новой Каховке — ТАСС.

08:40

Санкции Запада сделали неработоспособной систему обслуживания агрегатов для прокачки газа, ремонтное обслуживание турбины «Северного потока» не производится, ответственность за ситуацию целиком и полностью на Европе, заявил Песков — РИА.

08:31

08:29

Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым причислить Россию к странам-спонсорам терроризма — РИА.

08:28

08:16

08:14

В представительстве ДНР сообщили, что ВСУ впервые с полуночи открыли огонь по Донецку из ствольной артиллерии калибра 155 мм. По его информации, украинские силовики в 04:50 выпустили по Киевскому району города четыре снаряда — ТАСС.

08:13

08:12

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ в понедельник, как и в три предыдущих дня, не произвели ни одного обстрела населенных пунктов республики — ТАСС.

08:11

08:10

Представительство ДНР сообщает, что ВСУ при обстреле Донецка в понедельник использовали реактивную систему залпового огня чешского производства.

«Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в западном направлении от Донецка, с применением РСЗО RM-70 (122 мм), переданной Чехией в апреле 2022 года», — говорится в сообщении.

Силами ПВО ДНР ракета была сбита, однако в результате разлета осколков была ранена женщина. Обстрел Донецка велся из зоны ответственности украинской 68-й отдельной егерской бригады, передает ТАСС.

08:09

08:08

ВСУ в четвертый раз, начиная с полуночи, обстреляли Новую Каховку, в городе сработала система ПВО, сообщили в местной администрации.

08:07

08:06

ТАСС: ВСУ обстреляли Новую Каховку, прогремело более 16 взрывов, в городе работает система ПВО.

08:05

08:04

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о потерях страны от военных действий, сумма которых составляет $326 млрд — ТАСС.

08:03

08:02

Рамзан Кадыров сообщил о подготовке к отправке нескольких тысяч добровольцев и элитных бойцов на помощь союзным силам в Донбасс — ТАСС.

08:01

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 195-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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