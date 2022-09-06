Военная операция России на Украине. День 195-й

08:10

Представительство ДНР сообщает, что ВСУ при обстреле Донецка в понедельник использовали реактивную систему залпового огня чешского производства.

«Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в западном направлении от Донецка, с применением РСЗО RM-70 (122 мм), переданной Чехией в апреле 2022 года», — говорится в сообщении.

Силами ПВО ДНР ракета была сбита, однако в результате разлета осколков была ранена женщина. Обстрел Донецка велся из зоны ответственности украинской 68-й отдельной егерской бригады, передает ТАСС.