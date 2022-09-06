«Вызовет бегство капиталов». В МИД РФ предостерегли Трасс от изъятия российских активов

Если Великобритания реализует идеи новоизбранного премьер-министра страны Лиз Трасс об изъятии замороженных российских активов, то это может привести к нестабильности в королевстве и бегству капитала из него, считает директор второго европейского департамента министерства иностранных дел России Сергей Беляев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не ждет позитивных изменений в отношениях Москвы и Лондона после победы Трасс.

«Губительные последствия»

По мнению Сергея Беляева, репутация самой Великобритании пострадает, если замороженные активы России будут изъяты и переданы Украине, как того хочет Лиз Трасс.

«Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, что, к слову, уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра. Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?» — сказал Беляев РИА «Новости».

По его мнению, политика Трасс не обдумана и может привести к «социальному взрыву, массовым протестам и внутриполитической нестабильности в самой Британии».

Дмитрий Песков заявил журналистам, что, судя по заявлениям Лиз Трасс, позитивных изменений в отношениях с Россией ждать не приходится.

«Честно говоря, если судить по заявлениям госпожи Трасс в отношении нашей страны в бытность министра иностранных дел, кандидата на пост, то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — сказал представитель Кремля.

При этом он не уточнил, поздравит ли президент России Владимир Путин Трасс с назначением на пост премьер-министра Великобритании.

Около 300 миллиардов долларов российских активов оказались заморожены после введения Западом антироссийских санкций из-за начала военной спецоперации на Украине.

«Нужно разобраться в деталях»

3 июля The Guardian сообщил, что Лиз Трасс обдумывает возможность конфискации российских активов, замороженных в Великобритании, для последующей передачи их «жертвам вторжения» на Украине. Тогда, согласно данным издания, во время спецоперации «более 120 000 домов были разрушены», что «создало потребность в миллиардных доходах для экономического восстановления» Украины.

«Я поддерживаю эту концепцию (конфискации российских активов – «Газета.Ru»). Мы смотрим на это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли такой закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — привело тогда издание слова Трасс.

При этом будущий премьер Великобритании отметила, что для реализации этой инициативы «скорее всего» потребуется закон, но не обязательно.

Авторы статьи пояснили, что изъятые средства могут передать либо физическим лицам в качестве репараций, либо украинскому государству.

«Восстановление Украины после агрессивной войны России будет символом победы власти демократии над самодержавием <…> Великобритания решительно поддерживает территориальную целостность Украины и останется на стороне Украины, поскольку она становится сильной, процветающей и передовой демократией. Мы лидировали в поддержке Украины во время войны и продолжим лидировать в поддержке плана реконструкции и развития украинского правительства» — пообещала Трасс.

Министерство иностранных дел Великобритании, которое тогда возглавляла Трасс, сообщило, что королевство «поделится экономическим и финансовым опытом, чтобы превратить Украину в глобальный центр инвестиций, предпринимательства и передовых технологий».

Авторы статьи заметили, что на практике масштаб реконструкции будет зависеть от исхода и продолжительности военной спецоперации, а также от того, будет ли «Восточная Украина, где произошли самые большие разрушения, возвращена Киеву или останется в руках России».