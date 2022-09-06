«Факт продажи проверить нельзя». NYT «раскрыла» закупку Россией северокорейских боеприпасов

В The New York Times со ссылкой на рассекреченные документы рассказали, что Россия якобы начала закупки «миллионов снарядов и ракет» у КНДР. Там полагают, что Москва обратилась к Пхеньяну из-за «серьезного ограничения цепочек поставок». Однако факт покупки американские журналисты достоверно подтвердить не могут. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Журналист The New York Times Юрий Кочетков со ссылкой на данные американской разведки рассказал, что Россия «закупает» у КНДР «миллионы ракет и снарядов» в связи с санкциями. Как полагает автор материала, США и Европе удалось ограничить возможности Москвы в закупке высокотехнологичного вооружения и приходится обращаться к странам-«изгоям» — КНДР и Ирану. Никаких подтверждений покупки вооружений автор материала не приводит.

«Согласно недавно рассекреченным данным американской разведки, Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи, что является признаком того, что глобальные санкции серьезно ограничили цепочки поставок Москвы и вынудили обращаться за военными поставками к государствам-изгоям», — говорится в материале.

Там отмечается, что американская разведка раскрыла информацию о северокорейских ракетах после якобы покупки Москвой иранских беспилотников, которые, как утверждали американские чиновники, имели технические проблемы.

«США предоставили мало подробностей из рассекреченных разведданных о вооружении, сроках или объеме поставок, и пока нет возможности независимо проверить факт продажи», — отметили в NYT.



Мейсон Кларк, руководитель «российской группы» в Институте изучения войны, полагает, что помимо ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, Россия, как ожидается, попытается закупить дополнительное северокорейское оборудование в будущем. Более подробную информацию он не привел.

«Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится покупать что-либо у Северной Кореи», — полагает Кларк.

Китайская помощь

В статье отмечается, что принятые США и Европой экономические санкции в отношении России не нанесли существенного ущерба России и лишь позволили Москве пополнить свою казну за счет роста цен на энергоносители. Однако санкции в отношении закупки вооружений, по мнению авторов материала, серьезно ударили по возможностям России, и Пекин, несмотря на надежды Москвы, не спешит компенсировать поставками своих вооружений ущерб российской армии.

Позиция Китая обусловлена, считает автор, предостережениями из США, о серьезных мерах против крупного китайского производителя компьютерных чипов — глава Минторга США Джина Раймондо предупреждала, что, если Semiconductor Manufacturing International Corporation нарушит антироссийские санкции, компанию лишат доступа к американским технологиям для производства полупроводников.

«Американские и европейские санкции заблокировали способность России покупать оружие или электронику для его производства. <…> Москва надеялась, что Китай будет готов отказаться от этого экспортного контроля и продолжит поставлять России военную технику. Но Пекин <…> и не пытался продавать ни военную технику, ни ее компоненты», — говорится в статье.

Ресурсный голод

В NYT утверждают, что большинство стран отказываются сотрудничать с Россией по вопросам поставки вооружений, и в связи с этим Россия обратилась к Ирану и Северной Корее.

«Иран и Северная Корея в значительной степени отрезаны от международной торговли благодаря американским и международным санкциям, а это означает, что ни одна из стран не может много потерять, заключив сделки с Россией. Любая сделка по покупке оружия у Северной Кореи была бы нарушением резолюций Организации Объединенных Наций, направленных на сдерживание распространения оружия со стороны Пхеньяна», — считает автор материала.

Также американский военный эксперт Уильям Каган высказал сомнение, что возможная покупка северокорейских ракет может быть связана с невозможностью Москвы получить высокотехнологичные вооружения. Каган полагает, что Россия в данный момент не может производить базовые инструменты конвенциональной войны. По его словам, «в 152-миллиметровом артиллерийском снаряде или ракете типа «Катюша» (вариант снарядов реактивной артиллерии. — прим. «Газеты. Ru»), которые производит Северная Корея, нет ничего высокотехнологичного».

«Единственная причина, по которой Кремль должен покупать артиллерийские снаряды или ракеты у Северной Кореи или у кого-либо еще, заключается в том, что Путин не желает или не может мобилизовать российскую экономику для войны даже на самом базовом уровне <…> Это, скорее всего, свидетельствует о масштабном провале российского ВПК, который, вероятно, имеет глубокие корни и очень серьезные последствия», — считает Каган.

Иранские беспилотники

Последние несколько месяцев американские власти и СМИ утверждают, что Москва вела переговоры с Тегераном о поставках ударных и разведывательных беспилотников в количестве «нескольких сотен штук». В России и Иране данную информацию опровергают и называют «искусственно раскрученной».

11 июля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти предполагают, что Иран планирует передать РФ до нескольких сотен БПЛА.

«Наша информация свидетельствует о том, что Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников. Первые этапы обучения должны начаться уже в первых числах июля», — заявил Салливан.

29 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва продолжает вести с Тегераном переговоры о закупке Россией БПЛА для их использования в ходе спецоперации на Украине.

«Новой информации у меня нет, но мы за этим очень внимательно следим. <…> Мы не видели ничего, что успокоило бы нас. Это приобретение, эта поставка все еще вырисовываются, все еще [надвигается] в скором времени», — сказал Кирби в ответ на вопрос о том, есть ли у американского правительства информация о том, что РФ начала использовать в рамках спецоперации иранские беспилотники.

Уже 30 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран поставил России партию БПЛА Mohajer-6 и и Shahed. Она утверждала, что оборудование БПЛА погрузили на российские транспортные самолеты, стоящие на аэродроме в Иране, которые затем вылетели в Россию. С точки зрения Вашингтона, речь идет о «первоначальной поставке», указала Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал данную информацию фейковой.

31 августа представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема закупки иранских БПЛА Россией была искусственно создана и раскручена американскими СМИ.

«Мы считаем, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ, в том числе со стороны The Washington Post искусственно раскручивалась», — сообщила она.

Mohajer-6 — разведывательно-ударный беспилотник, способный нести до четырех высокоточных боеприпасов и вести радиоэлектронную борьбу. Дальность полета — до200 км. Максимальная скорость — 200 км/ч. Продолжительность полета — 12 часов. Максимальная высота — 18000 футов (порядка 5550 метров).

Shahed 129 — разведывательно-ударный БПЛА. Способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Крейсерская скорость — 150 км/ч. Боевая дальность — 1700 км, предельная — 3400 км. Автономность полета— 24 часа. Максимальная высота — 7300 м.