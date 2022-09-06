«Побью действующий рекорд». Кадыров передумал покидать пост главы Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что не планирует покидать свой пост. Наоборот, он хочет побить рекорд пребывания у власти, который, согласно его данным, составляет 27 лет. Несколько дней назад Кадыров объявил, что «засиделся», намерен «уйти вовремя» и заслужил «бессрочный и длинный отпуск».

«Не такой я и «долгожитель»

Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что решил «разрядить атмосферу» и опроверг «анализы, прогнозы и домыслы», появившиеся после его слов о бессрочном отпуске.

«В тот день наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь «долгожителем» среди глав регионов. Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и «долгожитель» — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель», — пояснил Кадыров.

По его мнению, «просто так уйти» он «не имеет права», так как народ доверил ему руководство регионом и «оправдать это доверие» — его святая обязанность.

«Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск», — написал глава Чеченской республики.

Он также уверен, что во время военной спецоперации России на Украине «нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов».

В видеообращении, прикрепленном к посту, Кадыров сказал, что никогда не перейдет с работы в республике «в другое ведомство».

«Я никогда не просил, я никогда не разговаривал ни с кем (о том, чтобы. – «Газета.Ru») переходить на другую должность, я никогда не перейду из республики куда-то в другое ведомство», – пообещал он.

Глава региона подчеркнул, что его единственная мечта — быть мэром Грозного. Поэтому он никогда не пойдет на любую другую должность.

«Заметил, что засиделся»

3 сентября Кадыров написал в своем Telegram-канале, что выяснил, что «оказывается», является «долгожителем» среди действующих глав субъектов Российской Федерации».

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», — написал он.

Рамзан Кадыров руководит Чеченской республикой с 2007 года. В последний раз он был избран на пост главы республики осенью 2021 года, его полномочия истекают в 2026 году. Согласно открытым источникам, сын Ахмата Кадырова возглавляет российский регион дольше всех остальных губернаторов и глав субъектов федерации.

«У нас, у кавказцев, чеченцев, есть пословица: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то <...> еще бывает приятный». Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. <...> Мы уже об этом начали думать и постараемся вовремя уйти», — пообещал Кадыров в видеообращении, прикрепленном к посту.

Глава региона добавил, что, «оказывается, он уже старый, когда-то был молодым, неопытным». По его мнению, он остался «неопытным, но молодость ушла, прошла куда-то».

«Слишком молод, чтобы уходить»

В тот же день первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сказал РИА «Новости», что уход Кадырова с поста главы Чечни стал бы большой потерей для народа региона и России в целом.

«Кадыров — один из самых незаурядных современных руководителей», — считает сенатор.

По его мнению, при Кадырове республика превратилась в один из самых стабильных регионов России. Она также «особенно положительно» показала себя во время военной спецоперации на Украине.

«Кадыров пользуется громадным уважением у своих соседей <...> Я думаю, он слишком молод еще, чтобы уходить», — уверен Джабаров.

По его словам, «человек может высказать свои мысли, но народ будет категорически против его ухода».

«У него железный авторитет, его все уважают. Это была бы большая потеря, если бы он ушел, для чеченского народа и для России в целом», — заключил парламентарий.

4 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кадыров продолжает руководить Чеченской республикой.

«Мы видели эти сообщения (о «бессрочном отпуске» Кадырова – «Газета.Ru»). Скажем так, если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. По крайней мере, мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», — сказал представитель Кремля.

На следующий день, 5 сентября, отвечая на вопрос журналиста о том, появилась ли ясность в отношении намерений главы республики, Песков ответил, что ему неизвестно «ни о каком развитии» этого вопроса.