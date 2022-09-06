«Мы не должны стрелять себе в ногу»: Песков об ответе России на действия Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин посетит Донбасс, когда придет время. Он также пока не видит возможности для встречи лидеров России и Украины. Кроме того, Песков считает очень суровым приговор советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову и заверил, что разногласия по Украине не помешают России и Турции сотрудничать. Главные заявления пресс-секретаря президента РФ – в материале «Газеты.Ru».

«Когда время придет»

Дмитрий Песков сделал несколько заявлений в эфире РБК-ТВ и в интервью «Известиям». Он сообщил, что Владимир Путин в будущем посетит Донбасс.

«Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится», — сказал Песков «Известиям».

По его словам, Россия продолжит помогать Донбассу в восстановлении.

«Вы видите, что и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты. Работа ведется активная, там работает много-много тысяч людей», — отметил представитель Кремля.

Комментируя возможность встречи президентов России и Украины, он сказал, что для этого сначала необходимо построить фундамент из договоренностей.

«Что касается встречи Путин — Зеленский, то здесь ничего не поменялось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться, и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне <…> Об этом пока речи не идет», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

«Очень суровый» приговор

В эфире РБК-ТВ представитель Кремля признал, что приговор Ивану Сафронову «очень суровый».

«Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме», — сказал Песков.

По его словам, тот факт, что процесс по делу советника главы «Роскосмоса» был закрытым, обусловлен тяжестью обвинений, которые были признаны судом.

«Закрытый характер этого процесса обусловлен тяжестью обвинений, которые ему вменялись и которые были доказаны и признаны судом», — считает пресс-секретарь президента России.

Затем Песков сказал ТАСС, что Сафронов должен признать вину, если будет подавать прошение президенту о помиловании.

«Есть право подавать апелляцию. И по закону у каждого осужденного есть право просить о помиловании. Существует, опять же, прописанная в законе определенная процедура. Но обязательным условием для того, чтобы попросить о помиловании, является признание своей вины. Если я не ошибаюсь, Сафронов так и не признал свою вину», — заявил он.

Накануне Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Ему также назначили два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, но на оглашение приговора журналистов пустили.

Турция – важный партнер

В интервью «Известиям» Песков согласился, что у Турции и России есть разногласия, в том числе, по украинскому вопросу, но заверил, что это не мешает сотрудничеству Москвы и Анкары.

«Турция — это дружественная для нас страна, это наш важный партнер как в делах политических, так и в плане торгово-экономического сотрудничества. Турция не присоединилась к незаконным антироссийским санкциям, проводит суверенную самостоятельную внешнюю политику. Это позволяет нам <…> продолжать наше взаимодействия, потенциал огромный и далеко еще не раскрыт», — заявил он.

По его словам, Россия продолжает доводить до сведения турецких партнеров свои аргументы по ситуации на Украине.

Позже Песков заявил журналистам, что Россия будет искать взаимовыгодные отношения с теми, кто к этому готов.

«Мы будем искать взаимовыгодных отношений, которые основываются на принципах взаимного уважения там, где к этому готовы», — отметил представитель Кремля.

В конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым должен быть возвращен Украине, а Анкара не признает «незаконную» «аннексию» полуострова Россией. Позже его представитель Ибрагим Калын подтвердил в интервью CNN, что возвращение Крыма в состав Украины «должно быть основой для заключения любого соглашения (между Москвой и Киевом – «Газета.Ru»)».

«Беспрецедентное давление»

В эфире РБК-ТВ Песков рассказал, что Россия отвечает на действия Запада, но «стрелять себе в ногу» не намерена.

«Тяжелые и резкие условия существования требуют от нас непростых, но однозначно ответных действий. Должны ли они все время быть зеркальными? Совершенно необязательно. РФ постоянно говорит, что ответные действия должны быть такими, которые соответствуют нашим интересам. Мы не должны стрелять себе в ногу», — сказал он.

По его словам, Россия отвечает на санкции Запада, как на визовые, так и на связанные с бизнесом ограничения.

«Западный бизнес, который покидает нашу страну так вероломно, не соблюдая наше законодательство, несет огромные убытки. Но главное, чтобы мы прежде всего исходили из собственных интересов, что мы и делаем», — отметил представитель Кремля.

Он сообщил «Известиям», что Россия столкнулась с «абсолютно беспрецедентным давлением» Запада, которое никогда не было «таким концентрированным».

«Мы столкнулись с двумя кризисами, которые наложились друг на друга... Ковидный кризис и кризис, спровоцированный теми санкциями, которые западные страны ввели против нашей страны. Фактически они в резонанс вошли, оба кризиса, и сейчас мы наблюдаем большой хаос в экономике Европы, мировых экономических связях», — добавил Песков.