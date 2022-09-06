СПБ Биржа потеряет миллионы клиентов после новых ограничений ЦБ по «недружественным» ценным бумагам

Санкт-Петербургская биржа лишится значительной доли клиентов после ограничения на продажу ценных бумаг из недружественных стран неквалифицированным инвесторам, о которой 6 сентября объявил Центробанк. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил управляющий директор «Иволга капитал» Дмитрий Александров.

«На мой взгляд, речь может идти о нескольких миллионах человек. Вообще на СПБ Бирже было более 2 млн активных счетов. Исходя из общей статистики, большая часть их владельцев не являлись квалифицированными инвесторами», — заявил Александров.

Он объяснил, что торговля иностранными ценными бумагами была профильной для санкт-петербургской площадки. Поэтому именно по ней будущий запрет ударит сильнее всего.

«Вероятнее всего, СПБ Бирже придется отходить от своей направленности на розницу и концентрироваться на работе с более узким, но состоятельным кругом клиентов», — отметил эксперт.

Александров добавил, что более 10 млн рублей есть на счетах только 1% клиентов площадки. А на 6% счетов приходится более 94% клиентских активов. «Число активных инвесторов на бирже гарантированно снизится, потому что переориентация на бумаги из дружественных юрисдикций не позволит существенно расширить пул клиентов. При этом удар вряд ли будет критическим, так как наиболее состоятельным инвесторам принадлежит большая часть активов на бирже», — резюмировал он.

Ранее во вторник ЦБ объявил, что с 1 октября начнет ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран — их доля в портфеле «неквалов» не должна будет превышать 15%. После этого регулятор обяжет ежемесячно снижать эту долю: с 1 ноября до 10%, с 1 декабря до 5%, а с 1 января 2023-го брокерам полностью запретят продавать неквалифицированным инвесторам такие активы.