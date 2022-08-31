Военная операция России на Украине. День 189-й

Число прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса беженцев превысило 3,8 млн — ТАСС.
По последним данным ООН, с начала российской спецоперации 15,7 млн украинцев покинули свои дома, из них 9,5 млн были вынуждены уехать из страны, 3,7 млн человек въехали назад, сейчас в Европе находятся 5,9 млн украинских беженцев.
«Бездействие европейских стран в отношении ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, вызывает тревогу, это опасная игра», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Подразделения республик Донбасса и Вооруженных сил России освободили от украинских войск еще четыре населенных пункта ДНР», — сообщили в Штабе территориальной обороны республики.
Радиационный фон на Запорожской АЭС после утреннего удара ВСУ в норме, пострадавших нет, утверждают в администрации Энергодара. По ее данным, ВСУ якобы продолжают вести огонь по Энергодару и Запорожской АЭС в преддверии визита на станцию миссии МАГАТЭ, передает ТАСС.
Биржевые цены на газ в Европе после остановки «Северного потока» в начале торгов растут на 5%, у $2900 — РИА.
Специалисты планируют завершить работы и дать газ во всем Северодонецке в ЛНР до октября текущего года, сообщила генеральный директор «Луганскгаза» Татьяна Богородько — ТАСС.
Европейским странам удалось заполнить газом свои подземные хранилища на 80% к грядущему отопительному сезону, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
Россияне с пониманием относятся к смене названий уходящих западных брендов, но опасаются за качество их продукции, отмечается в исследовании ВЦИОМ.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что специальной военной операции РФ на территории Украины следует придать статус контртеррористической — РИА «Новости».
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что 28 эстонских компаний попросили временно освободить их от санкций ЕС против Москвы, чтобы продолжить импортировать нефтепродукты из России — ERR.
Генерал Вооруженных сил США в отставке Марк Арнольд заявил, что Штаты и Североатлантический альянс должны предоставить Киеву оружие для удара вглубь Российской Федерации и разрешить Украине провести такие атаки. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Арнольда, требования Запада к Киеву не использовать полученное от союзников вооружение против Москвы является «огромной стратегической ошибкой». По мнению генерала, Штатам и их союзникам следует обеспечить Украину оружием, способным нанести удары по территории РФ.
«Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: «Не наносите ударов по территории России». Но это глупость», — рассказал Арнольд. Он считает, что ВСУ следует атаковать объекты, расположенные «в сотнях километров вглубь России».
В пограничной с Украиной Белгородской области прозвучало 31 августа несколько взрывов и сработала система противовоздушной обороны. Об этом рассказал в своем Telegram-канале местный губернатор Вячеслав Гладков.
Два мирных жителя погибли и 10 получили ранения из-за обстрелов ДНР, сообщили в Штабе территориальной обороны республики — ТАСС.
ВСУ нанесли еще два удара по территории ДНР, обстреляв Донецк и Ясиноватую, рассказали в представительстве республики. «Кировский район Донецка второй раз за утро подвергся обстрелу. Украинские войска в 08:15 применили артиллерию калибра 152 мм, выпустив четыре снаряда. По Ясиноватой с украинской стороны выпустили четыре 152-миллиметровых снаряда», — говорится в сообщении. Представительство зафиксировало восемь фактов ведения огня по ДНР.
Подразделения ВСУ за прошедшие сутки 39 раз открывали огонь по населенным пунктам республики, выпустив 222 различных боеприпаса, сообщили в представительстве ДНР, уточнив, что под огнем украинских войск оказались районы 12 населенных пунктов. «В результате обстрелов повреждено 20 домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры. ВСУ применяли минометы, реактивную и ствольную артиллерию», — говорится в сообщении.
В Херсонской области Украины сообщили, что ВСУ ночью продолжали обстрелы Каховской ГЭС — ТАСС.
Минобороны России показало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийского полка ЦВО в ходе военной спецоперации на Украине, среди пораженных целей — машины подвоза боеприпасов:
Агентство Reuters со ссылкой на очевидца сообщило, что автоколонна миссии Международного агентства по атомной энергии выехала из Киева и направилась в сторону Запорожской АЭС в Энергодаре. Время ее прибытия не указывается.
Представительство ДНР сообщило, что ВСУ нанесли четвертый удар с начала суток по территории республики, второй раз обстреляв Донецк. Отмечается, что украинские силовики вели огонь из населенного пункта Орловка с применением артиллерии натовского калибра 155 мм, выпустив четыре снаряда.
Также, по информации представительства, минувшей ночью ВСУ нанесли артиллерийский удар по Горловке, передает ТАСС.
Позднее ВСУ нанесли еще два удара, обстреляв Донецк и поселок Зайцево. В представительстве ДНР уточнили, что Кировский район Донецка оказался под огнем в 07:45 утра. «Украинские силовики выпустили четыре снаряда из артиллерии калибра 152 мм. По Зайцеву ВСУ ударили в 07:40 из артиллерии калибра 122 мм, выпустив три снаряда», — утверждается в сообщении.
❗️Поставки по «Северному потоку» остановлены на три дня в связи с началом ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», следует из данных газотранспортных операторов ФРГ.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что тренировочная миссия для Вооруженных сил Украины не должна осуществляться на уровне Евросоюза — ТАСС.
Председатель правительства Запорожской области Украины Антон Кольцов в интервью ТАСС заявил, что власти рассчитывают на вхождение региона в состав России с готовой нормативной базой.
Он также рассказал о формировании всех органов власти, в том числе парламента. По его словам, регион рассчитывает присоединиться к ряду российских нацпроектов.
Глава администрации Запорожской области Украины Евгений Балицкий сообщил, что программа миссии МАГАТЭ во время посещения станции рассчитана на один день.
Он также предположил, что международные специалисты посетят 5-й и 6-й реакторы, которые работают сейчас на 60% и 80%, хранилище отходов и систему охлаждения, передает ТАСС.