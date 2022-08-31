Умер Михаил Горбачев. Каким мы его запомним

На 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве скончался Михаил Горбачев, последний генсек ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира. Политика похоронят в родовом захоронении на Новодевичьем кладбище — рядом с супругой Раисой Максимовной.

При Горбачеве началась и закончилась Перестройка и завершилась эпоха Холодной войны. Его хвалили (и ненавидели) за развал СССР, за реформы, за гласность и свободу слова, за вывод советских войск из Афганистана, за падение Берлинской стены, за дружбу с Бушем-старшим и съемки в рекламе Pizza Hut и Louis Vuitton.

«Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы – наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой современной и достойной жизни», — писал он 25 декабря 1991 года в заявлении об отставке.

Архивные кадры с Горбачевым, который прожил дольше всех руководителей в истории России, — в фотогалерее «Газеты.Ru».