«Террор идет внутри России». Рэпера Оксимирона проверяют на экстремизм

Прокуратура требует признать экстремистской песню рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова) — за оправдание насилия. По словам источника в правоохранительных органах, речь идет о песне и клипе на песню «Последний звонок». Как писали СМИ, официального клипа к песне не существует, но есть фанатский ролик — с нарезкой из эстонской драмы «Класс» о проблеме школьного насилия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими песню рэпера Oxxxymiron (творческий псевдоним артиста Мирона Федорова) из-за «присутствующей в ней идеологии насилия». Об этом ТАСС сообщает во вторник, 30 августа, со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.

Нефедова пояснила, что в ходе прокурорской проверки и комплексного психолого-лингвистического исследования было установлено, «что в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что речь идет о песне «Последний звонок», посвященной стрельбе в школе.

Видеозаписи с этим треком опубликованы в свободном доступе, в связи с чем прокуратура Москвы направила в суд административное исковое заявление о признании текста песни исполнителя экстремистским материалом, а размещенных в интернете роликов — информацией, распространение которой в России запрещено, указали в пресс-службе ведомства.

Как отмечают СМИ, официального клипа на песню «Последний звонок» (2009) Оксимирон не выпускал, видео с нарезкой из эстонской драмы «Класс» (2007) о проблеме насилия в школах — творчество фанатов.

«Духовная война»

Осенью 2021 года начальник отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии РПЦ протоиерей Игорь Ануфриев уже требовал запретить фанатский клип на песню «Последний звонок» — после стрельбы в Пермском госуниверситете.

Комментируя иск столичной прокуратуры, он заявил «Газете.Ru», что «запрет на распространение подобных материалов в интернете создаст здоровую цензуру, необходимую в условиях духовной войны»:

«Я очень радуюсь и всеми руками за то, чтобы этот иск был поддержан. Вы же помните, что моя жалоба была связана с трагическими событиями: в сентябре будет год страшной стрельбы в нашем Госуниверситете. По этому поводу было собрание, где присутствовала наша прокуратура, полиция, общественные представители, и я сказал, что в совершенно открытом доступе есть такая песня.

Вроде как романтически подается для какого-то улетевшего подростка якобы смелый шаг, когда молодые ребята вроде как герои поступают.

Даже когда Бекмансуров стрелял в университете, в соцсетях наши подростки его выставляли как героя: «Вот молодец, вот он смог, вот он пошел». Такая психология суперчеловека, который идет по трупам. Поэтому, конечно, такие вещи недопустимы. Здесь необходима здоровая цензура, особенно для неокрепшего молодого человека. Сейчас идет духовная война, она идет и в интернете. Подобные клипы — это оружие массового поражения», — утверждает Ануфриев.

Он добавил, что год назад не получил «никакого вразумительного ответа» на свою жалобу и не имеет отношения к нынешнему иску. «Просто сейчас ситуация осложняется и в мире, и в России. И подобные вещи, я так думаю, стали более строго отслеживаться. Это правильно.

Потому что террор, необъявленная война идет и внутри России.

Вот недавно было убийство Дарьи Дугиной и подобные страшные вещи. Необходимо, чтобы пространство интернета было здоровым», — заключил священнослужитель.

Сам рэпер Oxxxymiron покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции на Украине и выступил с заявлениями против действий РФ. Рэпер провел благотворительный тур в поддержку украинцев, пострадавших в связи с военными действиями.

На фоне военной спецоперации России на Украине артисты, осудившие ее проведение, испытывает трудности с организацией туров по стране. Например, это коснулось лидера группы «Сплин» Александра Васильева — со сцены он выступил в поддержку музыкантов, уехавших из страны. Вскоре после этого у коллектива начались проблемы с организацией концертной деятельности.

В конце августа суд оштрафовал на 50 тысяч рублей другого популярного рокера — лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука признали виновным по статье о дискредитации ВС РФ.