«Величайшая история любви». Байден, Макаревич, Шварценеггер — о Горбачеве

Политики и общественные деятели прощаются с умершим последним генсеком ЦК КПСС, первым и единственным президентом СССР, лауреатом Нобелевской премии мира Михаилом Горбачевым. Что говорят о политике Байден, Шварценеггер, Берлускони и другие — в материале «Газеты.Ru».

Герой для Шварценеггера

Бывший губернатор американского штата Калифорния и актер Арнольд Шварценеггер процитировал в своем Twitter поговорку «Никогда не встречай своих героев».

«Думаю, это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни», — уверен Шварценеггер.

Он попросил подписчиков представить себе, что им удалось подняться на самый верх любой организации, а затем «хватило мудрости и мужества оглянуться и сказать»: «Это не работает для людей, кто-то должен это исправить. Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?»

«Именно так он поступал в Советском Союзе. Его навсегда запомнят как героя, разрушившего коммунистическую систему, несмотря на то, что это означало для его собственной власти. Теперь он принадлежит истории, и я знаю, что он очень рад воссоединению со своей дорогой Раисой, еще раз переживая одну из величайших историй любви всех времен», — добавил экс-губернатор и актер.

close Михаил Горбачев и Раиса Горбачева незадолго до свадьбы. 1953-1954 гг. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент СССР Михаил Горбачев на целинной земле во время рабочего визита Горбачева в Казахстан, 1991 год Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с польскими детьми после митинга дружбы в Вавельском замке, Варшава, 1988 год Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с семьей на даче, 1989 год Полную галерею можно посмореть

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Он также призвал читателей подумать о Михаиле Горбачеве, если вдруг они окажутся в положении, когда будут иметь возможность «повлиять на ситуацию и оставить лучший мир для следующего поколения».

«Редкий лидер» для Байдена

Президент США Джо Байден тоже сделал заявление в связи с кончиной Горбачева, его текст опубликован на сайте Белого дома.

«Михаил Горбачев был человеком замечательного видения. Когда он пришел к власти, холодная война длилась почти 40 лет, а коммунизм еще дольше, что имело разрушительные последствия. Немногие высокопоставленные советские чиновники имели мужество признать, что необходимо что-то менять», — отметил американский лидер.

Он уточнил, что в то время был членом сенатского комитета по международным отношениям и наблюдал за тем, что делал Горбачев.

«Как лидер СССР, он работал с президентом Рейганом над сокращением ядерных арсеналов наших двух стран, к облегчению людей во всем мире, молящихся о прекращении гонки ядерных вооружений. После десятилетий жестоких политических репрессий он принял демократические реформы. Он верил в гласность и перестройку – открытость и перестройку – не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений», — подчеркнул Байден.

По его мнению, «это были действия редкого лидера — человека с воображением», способным «увидеть, что другое будущее возможно, и с мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его».

«Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей. Даже спустя годы после ухода с поста он все еще был глубоко занят. Когда господин Горбачев посетил Белый дом в 2009 году, мы с ним долго говорили о текущей работе наших стран по сокращению ядерных арсеналов США и России. Было легко понять, почему так много людей во всем мире так высоко ценят его», — заключил 46-й президент США.

Он также выразил соболезнования «всем людям, которые выиграли от его веры в лучший мир».

Европейский «чемпион демократии»

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в своем Twitter, что «опечален известием о смерти Горбачева». Он подчеркнул, что «всегда восхищался мужеством и честностью» советского лидера, которому удалось довести холодную войну «до мирного завершения». По мнению британского премьера, во время российской военной спецоперации на Украине «неустанная приверженность» Горбачева «открытию советского общества остается примером для всех нас».

«Михаил Горбачев был выдающимся государственным деятелем, внесшим огромный вклад в глобальную безопасность и стабильность, работая с западными лидерами над прекращением холодной войны. Сейчас, более чем когда-либо, это наследие сотрудничества и мира должно восторжествовать», — написала в своем Twitter глава МИД Великобритании, кандидат на пост премьера страны Лиз Трасс.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил в Twitter, что Горбачев был «человеком мира, чей путь открыл россиянам путь к свободе». Он уверен, что «его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю».

«Ушел чемпион демократии. Михаил Горбачев – человек, изменивший историю ХХ века. Его дальновидности и здравого смысла будет не хватать, особенно в этот трудный момент международной политики», — написал в Twitter бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

«Неутомимый борец за мир»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции оценил вклад Горбачева в дело построения мира без ядерного оружия.

«Он сыграл важную роль для восстановления ситуации с разделением Европы и противостоянием Запада и Востока после Второй мировой войны. Впервые достиг соглашения с США о сокращении ядерных вооружений, он является тем человеком, который привел к окончанию «холодной войны». Во время первого визита в Японию в 1991 году он посетил Нагасаки, а после того, как ушел с поста президента, в 1992 году посетил Хиросиму. Я считаю, что как мировой лидер, согласившийся с необходимостью уничтожения ядерного оружия, оставил после себя большие достижения. У него было широкое стратегическое мышление и решимость для исполнения (задуманного). Я считаю, что роль, которую сыграл Горбачев, очень велика», — приводит слова Кисиды РИА «Новости».

Генсек ООН Антониу Гутерреш написал в Twitter, что бывший советский лидер «был уникальным государственным деятелем, изменившим ход истории». Он уверен, что «мир потерял выдающегося мирового лидера» и «неутомимого борца за мир».

«Получая в 1990 году Нобелевскую премию мира, он отметил, что «мир — это не единоподобие, а единство в многообразии». Он воплотил это важное понимание на практике, следуя по пути переговоров, реформ, транспарентности и разоружения», - приводит ТАСС заявление генсека ООН.

Гутерреш отметил, что именно Горбачев основал Международный Зеленый Крест, так как в последние годы хотел создать «устойчивое будущее путем развития гармонии между человеком и окружающей средой».

«Не украл ни рубля»

Музыкант Андрей Макаревич написал в своем Telegram-канале, что Горбачев «сделал все, чтобы Россия стала равной среди равных, свободной среди свободных».

«Россия оказалась не готова. Те, кто поливал его грязью, даже не понимали, сколько хорошего он сделал и для них тоже. Чуда не случилось, и страна мало-помалу вернулась в свое обычное состояние. И еще — он не украл ни рубля. Странно, правда? Земля Вам пухом, Михаил Сергеевич», — написал лидер «Машины времени».

Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов рассказал ТАСС, что был знаком с бывшим советским лидером лично. Миронов сыграл его в спектакле «Горбачев» Театра наций, а также должен сыграть Горбачева в одноименном сериале онлайн-кинотеатра IVI.

«Для меня это личная утрата, потому что я с ним был близко знаком. Мы очень тепло общались — не только в период работы над спектаклем, но и до этого. В период работы над спектаклем это стало плотнее», — сказал актер.

Он добавил, что восхищался Горбачевым как человеком, так как у политика было «большое сердце», он был «открытым», «честным» и «чистым».

Михаил Горбачев умер в ЦКБ 30 августа на 92-м году жизни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой Раисой Максимовной, которая ушла из жизни в 1999 году.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о государственных похоронах Горбачева «еще не принималось», но Владимир Путин утром должен направить телеграмму соболезнований родным и близким первого президента СССР.