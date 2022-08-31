Европа осталась без газа из «Северного потока». На три дня

«Газпром» прекратил поставки по «Северному потоку». В компании заявили, что это связано с проведением технического обслуживания, которое продлится трое суток – до второго сентября. Затем газопровод снова запустят, но из-за того, что работу магистрали обеспечивает лишь одна турбина, транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки – 20% от максимальной пропускной мощности.

Техническое обслуживание

О приостановке поставок газа по «Северному потоку – 1» «Газпром» сообщил в среду в своем Telegram-канале.

«Поставка по «Северному потоку» полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате», — говорится в сообщении компании.

О предстоящих ремонтных работах в «Газпроме» уведомили 19 августа.

«31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», — рассказали в российской компании.

В «Газпроме» также пояснили, что «в соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата». Оно включает в себя «осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха».

В компании добавили, что транспорт газа будет приостановлен на трое суток с 31 августа по 2 сентября. Затем «по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата» транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Однако агентство Reuters со ссылкой на заявление Siemens Energy сообщило, что компания «не участвует в ремонтных работах, которые в настоящее время проводит «Газпром» на компрессорной станции «Портовая»».

«Однако при необходимости наши специалисты могут проконсультировать компанию», — уточнили в Siemens Energy.

Снижение поставок

Как уточняет РИА «Новости», поставки газа по «Северному потоку – 1» уже упали до нуля кубометров в час, о чем свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей. Например, согласно информации оператора газопровода Opal, принимающего топливо из «Северного потока – 1», поставки по балтийской магистрали прекратились с 04:00 по московскому времени. А в менее мощный принимающий газопровод Nel газ перестал поступать еще раньше — с 03:00 утра.

Согласно информации агентства, трехдневная остановка магистрали лишит Европу почти 100 миллионов кубометров российского газа, что соответствует двум дням заполнения в регионе подземных хранилищ.

В Европе после новостей о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток — 1» цены на газ выросли на 5,5% и превысили $2 900 за 1 тыс. куб. м, следует из данных британской биржи ICE.

«Северный поток – 1» работает с ограничениями с середины июня. Из-за санкций в Канаде на ремонте застряла турбина «Северного потока – 1». 14 июня «Газпром» был вынужден ограничить работу на компрессорной станции «Портовая», нагнетающей газ в «Северный поток», «в связи с несвоевременным возвратом немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта»: поставки газа снизились до 100 млн куб. м в сутки. Уже 15 июня компания сообщила, что «останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens, тогда суточная производительность компрессорной станции снизилась до 67 млн куб. м в сутки.

А с конца июля магистраль выдает всего 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки – с тех пор работу «Северного потока – 1» обеспечивает только одна турбина. В России не раз подчеркивали, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.

Летом «Северный поток – 1» уже прекращал работу. 11 июля обе нитки газопровода были остановлены на 10 дней для проведения ежегодных плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Тогда российский газ продолжил поступать в страны Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер написал в своем Twitter, что Германия лучше подготовлена к нынешнему перерыву в поставках газа по «Северному потоку».

«Газохранилища заполнены почти на 85%, и зимой мы также можем снова забирать газ, мы экономим газ (так и должно оставаться!), СПГ-терминалы строятся, и спасибо Бельгии, Нидерландам, Норвегии (и скоро Франции), газ течет», — заявил глава регулятора.