Не отменят, но замедлят. Что будет с выдачей шенгенских виз россиянам

Власти Франции и ФРГ считают, что заявления граждан РФ для оформления шенгенских виз должны тщательно проверяться на предмет возможных угроз безопасности, но полного запрета выдачи въездных документов вводить не следует. Вместо этого, как пишет Politico, на неформальной встрече 30-31 августа в Праге главы МИД стран ЕС «заключат политическую сделку», которая замедлит процесс выдачи виз и сделает его более дорогим. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Германия и Франция выступают против обширного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, передает во вторник, 30 августа агентство DPA. В его распоряжении оказалась копия документа, в котором изложены позиции Берлина и Парижа. Он направлен остальным членам ЕС в преддверии встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге.

«Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз», — говорится в тексте. Заявления граждан России должны тщательно проверяться на предмет возможных угроз безопасности, следует из документа. В то же время нельзя недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократиях, в особенности это относится к будущим поколениям, полагают власти Франции и Германии.

«Наша визовая политика должна отражать это и по-прежнему обеспечивать межличностные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с правительством РФ»,

— отмечается в тексте.

Париж и Берлин считают необходимым поддерживать правовую базу, которая позволяла бы студентам, деятелям искусства, ученым и специалистам въезжать в ЕС вне зависимости от того, может ли им угрожать политическое преследование.

«Следует предостеречь о далеко идущих ограничениях визовой политики. Важно не допустить, чтобы российский нарратив подпитывал и отталкивал будущие поколения. Может возникнуть так называемый эффект сплочения — граждане иногда стремятся сплотиться вокруг своего руководства в случае нападений и провокаций извне», — полагают власти ФРГ и Франции.

Визовый «бан»

9 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.

Позднее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал «все страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам».

Эта идея нашла поддержку у ряда стран Европы, в том числе в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Чехии. Как сообщил источник ТАСС в Брюсселе, главы МИД ЕС будут рассматривать предложения Финляндии и стран Балтии о запрете выдачи шенгенских виз россиянам на неформальной встрече в Праге 30-31 августа. Позднее эту информацию подтвердила Еврокомиссия.

Собеседник агентства также пояснил, что шенгенский визовый кодекс не предусматривает полного запрета выдачи виз по национальному признаку, поэтому существуют только два варианта: начать пересмотр шенгенских норм или достичь договоренности между рядом стран ЕС об ограничении выдачи виз отдельным категориям граждан РФ.

Большая часть южных и западных стран ЕС выступают против такой инициативы.

Как сообщалось ранее, Германия и другие европейские государства с осторожностью рассматривают возможность запрета на выдачу россиянам шенгенских виз. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что с трудом может это себе представить:

«Ответственность за ситуацию на Украине несет руководство России, а не простые граждане», —

указывал Шольц.

«Политическая сделка»

Как пишет Politico, на предстоящей встрече в Праге министры «заключат политическую сделку», которая замедлит процесс выдачи россиянам виз и сделает его более дорогим.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что обширные ограничения на туристические визы — это «что-то, что вредит России», но «не вредит европейской стороне». Она утверждает, что этот шаг «то, чего боится Россия», потому что он якобы затрагивает элиту:

«Даже в автократиях граждане по-прежнему несут ответственность за дела своей страны.

Мы просто не можем проверить всю подноготную этих людей», — считает Каллас.

По оценкам главы МИД Дании Йеппе Кофода, ЕС должен занять «самую жесткую позицию» в отношении виз.

«Лично я нахожу глубоко провокационным, что российские туристы могут проводить отпуск в Европе, в то время как украинские города обстреливаются и разрушаются, а в Украине, пока мы говорим, совершаются военные преступления», — заявил он.

Тем не менее, точные контуры дебатов по визовым ограничениям все еще формируются, отмечает издание. Ожидается, что результатом станет соглашение о приостановке действия соглашения ЕС с Москвой об упрощении визового режима, которое годами облегчало получение россиянами виз в ЕС.

«Эта сделка будет представлять собой лишь «политическое соглашение», поскольку встреча на этой неделе является просто неформальной», — подчеркивает Politico.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, выступивший за 10-кратное сокращение числа виз, выдаваемых россиянам в республике, считает, что европейским чиновникам в конечном итоге придется вернуться к обсуждению этой темы. «Мое следующее предположение состоит в том, что мы вернемся к этим визовым вопросам, потому что осенью, конечно, будет сложно определить новые возможные санкции против России», — заключил он.