«Полного прекращения выдачи шенгенских виз не будет». Россиянам затруднят въезд в ЕС

31 августа главы МИД ЕС рассмотрят возможности сокращения выдачи виз россиянам. Ожидается, что речь пойдет как об изменении Шенгенского кодекса, так и о возможных согласованных действиях стран Евросоюза. Источник ТАСС утверждает, что на первом этапе предполагается создание добровольной системы сокращения числа выдаваемых россиянам туристических виз. В свою очередь, Эстония уже с сегодняшнего дня ввела ограничения на въезд граждан РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза уже через две недели, 31 августа, обсудят на неформальной встрече в Праге возможности изменения Шенгенского кодекса для сокращения выдачи виз всем россиянам, за исключением ряда категорий граждан РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

«Вопрос о возможностях организованного совместного значительного сокращения всеми странами ЕС числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз будет внесен рядом государств, в частности, Эстонией и Финляндией.

Речь пойдет как об изменении Шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку, так и о возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенций», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы сокращения числа ежедневно выдаваемых россиянам туристических виз в несколько раз — к этой схеме смогут сразу присоединиться те страны ЕС, которые уже готовы к такому шагу.

Предполагается, что эта система позволит отработать оптимальные формы визовых ограничений, к которым затем смогут присоединиться и другие государства Евросоюза.

«Полный отказ от выдачи шенгенских виз вряд ли возможен, поскольку всегда остаются категории граждан, которые такие визы должны получать — гражданские активисты, представители оппозиции, журналисты, лица, которым необходима поездка по гуманитарным нуждам, в частности для срочного лечения», — пояснил дипломат.

Он отказался комментировать идею заставить всех въезжающих в ЕС россиян подписывать бумагу, что они осуждают спецоперацию России на Украине.

«Пересмотр Шенгенского кодекса — это длинный юридический процесс, который не гарантирует результата.

Основные визовые полномочия находятся в руках государств-членов сообщества, а не Брюсселя, поэтому запускать визовые ограничения против России страны ЕС, скорее всего, будут на уровне дополнительных договоренностей между собой», — заключил собеседник издания.

«Вправе сами решать, кому выдавать визы»

Страны ЕС имеют право на то, чтобы самим решать, кому выдавать или перестать выдавать визы, указали в свою очередь в пресс-службе Еврокомиссии.

В ЕК отметили, что визовая деятельность в отношении граждан РФ не прекращена полностью. В частности, продолжают обслуживаться гуманитарные дела.

Добавим, что с сегодняшнего дня, 18 августа, в Эстонии вводят визовые ограничения для россиян. Так, уже получившие шенгенскую визу в республике граждане РФ с четверга не смогут въехать на территорию страны.

На данном этапе эстонские власти обещают пускать в страну тех россиян, которые получили соответствующую пометку в загранпаспорте от других стран—участников шенгенского соглашения. Попасть в страну также все еще могут российские дипломаты, работающие в Эстонии, и члены их семей. При этом Таллин не исключает и выдачи виз россиянам по гуманитарным соображениям, передает РИА «Новости».

Во всех остальных случаях получить разрешение на въезд от Эстонии можно только для посещения близкого родственника, у которого есть гражданство или долгосрочный вид на жительство.

«Санкции не должны вводиться против всего народа»

Между тем, ООН выступила против политики Таллина, заявив, что эстонское правительство дискриминирует российских граждан. Кроме того, предложение о запрете шенгенских виз не было поддержано канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Немецкий лидер отметил, что ему трудно представить прекращение выдачи виз для граждан РФ, а также подчеркнул: санкции не должны вводиться против всего народа, передает Profi.Travel.

О планах значительно снизить количество выдаваемых россиянам виз ранее объявили и в Хельсинки. Финские власти намерены принимать не более 100-200 заявлений в день вместо нынешних 1 тыс.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщал, что разработана специальная модель, приоритет в которой будет отдаваться заявителям, обратившимся за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе. Ожидается, что соответствующие изменения вступят в силу уже в сентябре.

В свою очередь, президент Латвии Эгил Левитс заявлял, что выдачу туристических виз гражданам РФ нужно «прервать на уровне Европы». По его словам, такая мера стала бы дополнительной санкцией против России.

С позицией Риги согласился, в частности, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он считает, что уже выданные россиянам визы нужно сделать недействительными. «Наилучшим вариантом было бы общеевропейское решение объявить эти визы недействительными. Тогда все просто перестали бы их выдавать», — заключил Ландсбергис.