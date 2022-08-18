Военная операция РФ на Украине. День 176-й

Крупнейшие европейские страны не предлагали в июле военную помощь Украине, пишет газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который в рамках проекта Ukraine Support Tracker оценивает предоставляемую Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь.
По словам руководителя проекта Кристофа Требеша, с конца апреля наблюдается тенденция к снижению объемов военной помощи Украине со стороны европейских стран. Требеш отметил, что 11 августа страны — участницы донорской конференции «Копенгаген - Украина - 2022» договорились выделить на закупки оружия Киеву €1,5 млрд, однако эта сумма представляется «мизерной по сравнению с тем, что было озвучено на предыдущих конференциях».
Двое мирных жителей в ДНР погибли и девять получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщили в Штабе теробороны республики.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство России разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy, передает «Ъ». Торговые сети беспокоит угроза дефицита некоторых категорий крепких напитков и шампанского перед новогодним сезоном из-за ухода из РФ ряда глобальных алкогольных компаний.
Председатель комитета по международным делам сената конгресса США Роберт Менендес заявил, что обеспокоен сообщениями о намерениях Турции продолжить закупку российских зенитных ракетных систем ЗРС С-400, усматривая в них нарушение американских санкций. По его словам, на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине у Анкары есть возможность «продемонстрировать свою приверженность обязательствам в рамках НАТО», полностью отказавшись от военного сотрудничества с Москвой.
Один из лидеров запорожского ополчения Владимир Новиков с позывным «Алабай» в беседе с РИА Новости заявил, что на фоне возможного приезда инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС необходимо учитывать, что Киев выбрал путь террора и попытается устроить диверсии.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ рано утром четыре раза обстреляли территорию республики. Обстрелам подверглись Горловка и три района Донецка. После 06:00 мск по территории ДНР выпущено в общей сложности 27 снарядов, из них 14 калибра 155 мм.
Западные страны не предлагают новых санкций против Москвы в ООН из-за опасения низкой поддержки их инициатив со стороны других представителей, пишет Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов. По словам собеседников издания, все большее число государств отказываются от публичной критики России.
«В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», — говорится в материале.
Москва активно сотрудничает с ООН по разблокировке вывоза российских удобрений и зерна, других продуктов, без решения этого вопроса проблему продовольственной безопасности не решить, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
«В отношении выполнения ООН своих обязательств по нормализации поставок российского продовольствия, удобрений и сырья для их производства на мировые рынки отмечу следующее: с секретариатом ООН мы активно взаимодействуем. Он, в свою очередь, проводит адресную работу с Вашингтоном, Брюсселем и частными зарубежными компаниями. В стабилизации международных продовольственных рынков заинтересован весь мир, в первую очередь развивающиеся страны», — сказал Ильичев.
На трехсторонней встрече во Львове президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудят различные аспекты украинского урегулирования, в том числе проблему вывоза продовольствия из черноморских портов Украины.
По словам диписточника ТАСС в Анкаре, Эрдоган на встрече во Львове может высказаться за возобновление так называемого стамбульского процесса по урегулированию украинского конфликта. Президент Турции ранее говорил, что успешная реализация зерновой сделки может стать основой для возобновления переговоров. Переговоры между делегациями России и Украины прошли в Стамбуле 29 марта, на них были достигнуты определенные договоренности, однако украинская сторона впоследствии от них отошла.
Отсутствие успехов при попытках контрнаступления украинских военных в Донбассе и Херсонской области в ближайшие три месяца приведет к тому, что западные союзники ослабят поддержку киевских властей, полагают в британской газете The Daily Telegraph.
По оценке издания, у Украины остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя, поскольку приближающиеся холода будут играть на руку России, учитывая зависимость ряда европейских государств от российских энергоносителей. Газета предположила, что «широкое недовольство избирателей» вследствие развивающегося экономического кризиса станет большой проблемой для правительств в Европе и заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям в отношении России, которые «не принесли ожидаемого результата».