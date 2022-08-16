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Политика

Танк-памятник Т-34 демонтирован. Зачем эстонские власти закрывали границу с Россией

КПП на российско-эстонской границе возобновил работу после демонтажа монумента Т-34

Во вторник было временно приостановлено перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва. По официальным данным, это связано с обновлением программных средств. Однако эстонские СМИ утверждают, что закрытие КПП вызвано проходившими в Нарве работами по демонтажу советского танка-мемориала Т-34 и ряда других советских памятных знаков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пропуск автотранспорта через границу России и Эстонии в районе городов Нарва и Ивангород был временно остановлен во вторник, 16 августа, в связи с решением эстонской стороны. В свою очередь, российские таможенники также временно прекратили оформление и пропуск транспорта через границу, передает ТАСС.

«С 8:00 16 августа на неопределенный срок закрыто перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород). По информации эстонской стороны, прекращение въезда и выезда грузовых и легковых авто, а также физлиц связано с обновлением программных средств», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В очереди на въезд в Россию через нарвский погранпункт скопились более 550 автомобилей, свидетельствуют данные GoSwift, системы бронирования по пересечению госграницы Эстонии.

Позднее российская сторона проинформировала, что движение транспорта возобновлено, пункты пропуска работают в штатном режиме.

Снос танка-памятника Т-34

Как утверждает портал Delfi, приостановка движения через границу была вызвана проходившими в Нарве работами по демонтажу советского танка-памятника Т-34 и других советских памятных знаков.

«В департаменте полиции и погранохраны на запрос ответили, что в связи с переносом памятников в Нарве полиция ограничила движение транспорта», — отмечается в публикации.

Как отметили в департаменте, временные ограничения также повлияли на пересечение эстонско-российской границы в Нарве. Город от территории РФ отделяет река, на другом берегу которой стоит российский Ивангород. Жителям Нарвы, желающим пересечь границу пешком, рекомендовали использовать погранпереход Нарва-2.

Ранее портал ERR сообщил, что утром 16 августа в Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34, установленного в честь освобождения города советскими войсками от Вермахта в 1944 году». В настоящий момент демонтаж завершен.

«Танк поместили на грузовое транспортное средство Сил обороны Эстонии и увезли из города»,
— пишет газета Postimees.

Ожидается, что Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей в Виймси.

Правительство республики во вторник постановило демонтировать советские военные памятники в уезде Ида-Вирумаа, в том числе танк Т-34, поскольку городское собрание Нарвы накануне «отказалось принять решение» о переносе этого мемориала. По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, в кабмине единогласно пришли к выводу о том, что «советским памятникам в Эстонии не место».

Власти Нарвы ранее неоднократно высказывались против идеи о переносе монумента с танком Т-34, указывая, что он представляет собой часть идентичности русскоязычных жителей, составляющего порядка 80% населения города.

Кроме того, монумент символизировал гордость русскоговорящего населения за причастность к тем, кто освободил Эстонию от нацистов, отмечали в местной администрации.

На этом фоне действующий мэр Нарвы Катри Райк объявила, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на мартовских выборах в парламент Эстонии после решения кабмина страны о демонтаже танка-памятника Т-34, несмотря на ее протесты. «Я не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии. Сейчас я стараюсь работать только на благо Нарвы.

Сейчас я не представляю, что сижу в одном зале вместе с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение»,
— приводит ее слова РИА «Новости».

Закрыть границу для россиян

Напомним, с 18 августа гражданам РФ, имеющим уже выданные Эстонией шенгенские визы, будет закрыт въезд на территорию этой страны.

В то же время под санкции не подпадут сотрудники диппредставительств в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.

Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в Эстонии.

При этом в дальнейшем эстонские власти планируют запретить въезд всем россиянам с шенгенскими визами любых стран — кабмин республики рассмотрит вопрос уже на этой неделе.

По словам экспертов, формулировка, с которой подано ограничение, предполагает, что с шенгеном других стран россияне все же смогут въехать в Эстонию. Тем более, что Шенгенский кодекс о свободном перемещении гарантирует каждому человеку с визой, выпущенной любым из 26 участников, свободное перемещение по территориям стран соглашения в течение 90 дней.

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