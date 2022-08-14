«Пришло время провести ревизию». Латвия пересмотрит уже выданные ею ВНЖ

Выдачу туристических виз гражданам РФ нужно «прервать на уровне Европы», заявил президент Латвии Эгил Левитс. По его словам, такая мера стала бы дополнительной санкцией против России. Он добавил, что балтийская республика пересмотрит уже выданные Ригой виды на жительство. ВНЖ также перестанут выдавать тем постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство. Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам ранее было внесено на обсуждение в ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Латвия пересмотрит уже выданные ей виды на жительство (ВНЖ) и визы — и аннулирует их тем, кто поддерживает «российскую агрессию», заявил президент балтийской республики Эгил Левитс.

Как передает портал Delfi.lv, глава государства также повторил позицию, ранее высказанную министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем — о том, что ВНЖ не станут выдавать тем постоянным жителям страны, которые в будущем примут российское гражданство. «Они должны будут покинуть нашу страну», — сказал Левитс.

«Устроенная предыдущими правительствами торговля видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики», — заявил он.

Латвийский лидер утверждает, что Россия — в каких бы государственных форматах она бы ни существала — якобы всегда была «имперской и угрожала своим соседям». «Убийство невинных людей, пытки, унижения, депортации, лишение человеческого достоинства — все, что сегодня происходит в Украине, происходило и здесь, у нас, в Латвии», — сказал Левитс.

Прервать выдачу виз

Он также напомнил, что Латвия не выдает туристические визы россиянам, но некоторые другие государства ЕС пока продолжают это делать. «В Латвию русские туристы приезжают с туристическими визами других стран шенгенского пространства, например, Финляндии или Италии.

Поэтому я считаю, что Латвии вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленницами нужно выдвинуть требование в дальнейшем уже на уровне Европы прервать выдачу туристических виз гражданам России. Это было бы дополнительной санкцией против России», — заявил глава республики.

Напомним, 11 августа Сейм Латвии признал действия российских военных на Украине «терроризмом, а Россию — страной-спонсором терроризма». Парламент также призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам. В Москве, в свою очередь, пообещали предпринять ответные меры. Добавим, что уже через полтора месяца, 1 октября в Латвии должны пройти очередные выборы депутатов Сейма.

Закрыть россиянам «шенген»

Ранее на этой неделе официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС — Берлин принял его к сведению, но пока не намерен оценивать возможные результаты.

А уже с 18 августа граждане РФ не смогут въезжать в Эстонию по визам, уже выданным этой балтийской республикой.

«При этом в Эстонии настолько против прибытия россиян, что рассмотрели возможность закрыть границы государства внутри Шенгенской зоны.

Однако правительство пока не готово на такие экстремальные меры. Во-первых, это создаст дополнительные сложности для самих эстонцев. Во-вторых, ограничение будет обходиться бюджету страны в €4 млн ежемесячно. Кроме того, потребуется переброска пограничников с внешних на внутренние границы. Чтобы не нести такое бремя в одиночку, власти Эстонии предлагают странам–членам ЕС также ограничить выдачу виз россиянам и закрыть для них границы. Этот вопрос, в частности, будет обсуждаться в конце августа на встрече министров иностранных дел ЕС», — пишет портал TourDom.ru.

Какие меры принимают другие страны

На этом фоне литовские депутаты подготовили проект поправок к закону о гражданстве, который предусматривает введение возможности для лишения паспорта Литвы иностранных граждан, получивших его в исключительном порядке.

Предполагается, что гражданство будут забирать у тех, кто своими действиями «угрожает безопасности и интересам Литвы или поддерживает государство, угрожающее Литве, ее союзникам или другим странам». Инициатива в первую очередь касается лиц, которые поддерживают Россию в конфликте на Украине.

В свою очередь, кабмин Дании рассматривает возможность сократить число выдаваемых россиянам туристических виз — в качестве причины для такого решения указывается спецоперация ВС РФ на Украине, пишет Politiken со ссылкой на министра по делам интеграции Коре Дюбвада.

Комментируя ограничения, которые в отношении граждан РФ вводит Эстония, он указал, что такую практику необходимо распространить на весь ЕС. «Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать», — пояснил Дюбвада.

В свою очередь, глава МИД Дании Еппе Куфуд считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о закрытии всех европейских стран для россиян может в ближайшее время стать реальностью.

По словам министра, королевство готово рассмотреть любые ограничения в отношении России, которые предложат страны ЕС или США.

Возможные ограничения поездок россиян рассмотрит и правительство Финляндии — как передает телерадиокомпания Yle, обсуждение состоится уже в предстоящий вторник, 16 августа, на неофициальной встрече. Ранее сообщалось о том, что в Хельсинки намерены ограничить «транзитный туризм» из России.

«Мы будем вмешиваться, если россияне начнут ездить по финскому разрешению куда-либо еще», — пояснил глава консульской службы финского МИДа Юсси Таннер, отмечая, что эта мера коснется тех, кто использовал выданные визы лишь для того, чтобы отправиться из Финляндии в третью страну. Впрочем, по оценкам представителей турбизнеса, такие ограничения вряд ли окажут серьезное влияние на выездной турпоток из России, пишет Profi.Travel.