Застройщики начали продавать квартиры с мебелью

Девелоперы вернулись к продажам квартир с уже готовой меблировкой. Весной строительные компании начали отказываться от такого формата продаж. Как рассказали «Газете.Ru» в компании Mr.Doors, спрос на мебель со стороны застройщиков вырос за последние месяцы вдвое.

«Наши аналитики подсчитали, что количество заказов на меблировку квартир со стороны девелоперов выросло в два раза за июль и август по сравнению с началом 2022 года», — рассказал директор B2B-направления Mr.Doors Александр Бегун.

Бегун объяснил, что в марте и апреле на рынке такой недвижимости наблюдался спад. Он был связан с уходом игроков с российского мебельного рынка, подорожанием строительных материалов, сырья для производства мебели. Но уже к середине лета направление начало оживать, производители наладили новые логистические цепочки.

«Подорожание материалов для производства мебели больше всего сказалось именно на проектах меблировки в эконом-сегменте — цены на такие квартиры выросли более чем на 20% за квадратный метр. В премиальном и бизнес-сегменте цены увеличились лишь на 5%», — добавил Бегун.

По его словам, 60% заказов на меблировку помещений приходится на жилую недвижимость, 35% — на коммерческую. Оставшиеся 5% — это мебель для мест общего пользования. В сегменте премиальной недвижимости активнее всего заказывают мебель девелоперы из Москвы и Подмосковья (на 80% больше заказов в июле-августе), Санкт-Петербурге (+15%). Количество запросов на меблировку элитной недвижимости из Казани, Уфы, Краснодарского края летом выросло на 5% по сравнению с весенними месяцами.

В конце апреля «Коммерсант» сообщал, что с рынка новостроек Москвы и области практически исчезли лоты с меблировкой. Один из крупнейших застройщиков — группа «ПИК» — полностью сняла такие квартиры с продажи. Издание связывало снижение предложений меблированных квартир с подорожанием сырья для производства мебели и перебоями в поставках.