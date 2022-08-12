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Экономист Масленников: с НРД снимут санкции, если ЕС зимой «сползет в рецессию»

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Freepik.com

Власти Евросоюза могут снять ограничения с российского Национального расчетного депозитария, если столкнутся с экономической рецессией в конце 2022 года и начале 2023-го. Такое мнение выразил в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

«Отмена санкций против НРД будет зависеть от результатов четвертого квартала в еврозоне и дальнейшего сползания в рецессию. Ну и, конечно, — с той зимой, которую европейцам еще только придется пройти. Если ситуация будет крайне негативной, ЕС может пойти на некоторые поблажки в отношении России», — рассказал Масленников.

По его словам, рецессия приведет к ощутимым сбоям на финансовом рынке ЕС. Если это произойдет, стоит ожидать послабления санкционных ограничений в депозитарной и расчетной инфраструктуре.

«Это не такая весомая область с точки зрения геополитики, как энергетический сектор, поэтому здесь можно ожидать определенной точечной корректировки к началу 2023 года», — заключил Масленников.

12 августа НРД подал иск в суд Европейского союза в Люксембурге с требованием отменить санкции против него. Депозитарий пытается доказать неправомерность и необоснованность включения в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы.

Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении российского депозитария 3 июня 2022 года. НРД использовался для обслуживания ценных бумаг, в том числе российского государственного долга.

Из-за санкций НРД вынужденно приостановил проведение банковских операций в евро. В депозитарии заверили, что операции по списанию и зачислению средств в других иностранных валютах проводятся в обычном режиме.

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