«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал обвинения Украины в адрес России в обстрелах Запорожской АЭС «абсурдом». В случае оставления российскими военными электростанции, Украина может устроить там «чудовищную провокацию» и вызвать ядерную катастрофу, полагает дипломат. Более того, он указал, что нежелание на Западе признать, что удары по ЗАЭС наносит именно ВСУ, вызвано «карт-бланшем», выданным Киеву на «любые преступления». Как прошло заседание Совбеза ООН по вопросу обстрелов Запорожской АЭС — в материале «Газеты.Ru».

Экстренное заседание

В ночь на 12 августа (по московскому времени) в Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН. Созвать его потребовала Российская Федерация из-за безостановочных обстрелов Запорожской АЭС украинскими войсками.

Первым выступал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он заявил, что ситуация в любой момент может стать катастрофической, и призвал прекратить военные действия, угрожающие АЭС.

«В этот сложный час, мрачный час миссия МАГАТЭ должна быть допущена в Запорожье как можно скорее», — добавил Гросси.

Выступление Небензи

Ответственность за возможную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будут нести «западные спонсоры» Украины. Об этом заявил российский постпред Василий Небензя.

Обвинения со стороны Киева в том, что станцию обстреливают сами российские военные, дипломат назвал абсурдом, цинизмом и сравнил с безумием.

«Запорожская АЭС контролируется российскими вооруженными силами. Элементарная логика подсказывает, что у наших военных нет никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя», — сказал он.

Небензя добавил, что Москва рассчитывает на визит делегации МАГАТЭ в Энергодар до конца текущего месяца, «как можно скорее». Кроме того, он выразил надежду, что ООН не будет препятствовать визиту ядерных специалистов на АЭС.

«Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с Чернобыльской», — подчеркнул постпред РФ.

Он отметил, что под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории большинства областей Украины вдоль Днепра, Донецкой и Луганской народных республик, западных границ России и юго-востока Белоруссии, Молдавии, Болгарии и Румынии.

Отдельно Небензя обратился к представителям западных стран, по вопросу политического прикрытия и оправдания действий Украины.

«О Киеве, как в поговорке: либо хорошо, либо ничего. На практике это означает,

что у Киева по-прежнему карт-бланш на любые преступления. Вместо того, чтобы называть вещи своими именами, вы демонстрируете вопиющие двойные стандарты и чудеса изворотливости, чтобы не бросить и тени ответственности на Киев, вина которого за обстрелы очевидна. В этом проявляется ваша безответственность», — заявил он.

Небензя еще раз напомнил, что российские военные обеспечивают охрану ЗАЭС, «день за днем отражая атаки киевского режима на этот ядерный объект, как я уже сказал, в слаженной координации с персоналом станции».

«Благодаря их усилиям пока удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу. На что способен киевский режим – мы знаем, и мир уже смог в этом убедиться. Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций», — заявил представитель России.

Мнения других стран

Постпред США при ООН, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Россия — «единственная, кто спровоцировала эти риски, начав свое полномасштабное вторжение».

По мнению американской стороны, только РФ может устранить угрозу ЗАЭС, выведя свои войска с территории Украины. Кризис вокруг крупнейшей в Европе атомной станции американка назвала «еще одним трагическим результатом агрессии России против независимого государства».

Вашингтон утверждает, что украинская сторона не несет ни малейшей ответственности за обстрелы ЗАЭС.

Кроме того, США поддерживают предложение Киева создать демилитаризованную зону вокруг атомной станции, вернув ее под полный контроль Украины.

Вашингтон, добавила Дженкинс, также выступает за скорейшую отправку инспекторов МАГАТЭ в Запорожье. «Этот визит не может более откладываться», — заявила замгоссекретаря.

Постпреды Великобритании и Франции выступили в схожем с американской коллегой духе, возлагая ответственность за кризис на Россию, начавшую военную спецоперацию.

Украинская позиция

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица стал единственным из всех участников заседания, который обвинил Россию непосредственно в обстрелах подконтрольной ей же территории Запорожской АЭС.

Украинский дипломат заявил, что обстрелы «носят постановочный характер и призваны дискредитировать Украину». Он также заявил, что РФ «напичкала атомную станцию военными и оружием», оборудовав на ее территории позиции для обстрела противоположного берега Днепра.

МИД РФ ранее называл подобные обвинения «пропагандистскими вбросами».

Кислица также заявил, что Киев приветствует делегацию МАГАТЭ.

«Миссия <…> должна быть проведена в строгом соответствии с национальным законодательством Украины и с полным уважением к ее международным обязательствам. Мы готовы предоставить миссии всю необходимую помощь и обеспечить проезд через подконтрольную Украине территорию», — подчеркнул он.

В ответном слове представителю Украины постпред России Небензя заявил, что он не планирует вступать в полемику и «реагировать на его потоки сознания и лжи».

Выступление постпреда КНР

Китайский постпред Чжан Цзюнь был наиболее нейтральным из всех выступавших. Он предупредил, что последствия инцидента на Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе — будут во много раз больше, чем в результате инцидента в Фукусиме.

Дипломат из КНР призвал все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые будут угрожать ядерной безопасности.