Военная операция РФ на Украине. День 126-й

8:13

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что государства — члены НАТО должны увеличить военные расходы в свете событий на Украине.

«Альянс НАТО хранит безопасность наших граждан каждый день. Но в ближайшие 10 лет угрозы вокруг нас будут лишь нарастать. Нам необходимо, чтобы все союзники поглубже покопались [в своих резервах] с целью усилить сдерживание и обеспечить оборону в предстоящее десятилетие», — указал Джонсон.