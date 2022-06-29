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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 126-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 126-й день

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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине.

Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине.

Алексей Майшев/РИА «Новости»
Военная операция на Украине будет продолжаться, пока не прекратятся обстрелы Донбасса и с украинской территории не перестанет исходить угроза, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский. В МИД РФ пообещали учесть гуманитарный аспект в ответе на визовый режим для россиян на Украине. США разрешили ряд сделок с компаниями из России в сфере авиации. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом украинском беспилотнике восточнее Курска. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:36

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «наказать» сотрудников российских СМИ, которые поддерживают действия ВС РФ в ходе военной операции.

«Отдельно хочу сказать про ответственность тех российских пропагандистов, которые лгут про этот террор, которые пытаются оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан», — заявил Зеленский.

8:32

8:30

Генсек ООН Антониу Гутерриш раскритиковал рост инвестиций в ископаемые энергоресурсы на фоне ситуации вокруг Украины и призвал активнее поддерживать переход к возобновляемой энергетике.

8:26

ВС РФ обезвредили диверсионную группу ВСУ в Херсонской области, сообщают РИА «Новости».

8:23

Запасов семян для следующей посевной у фермеров Херсонской области нет, поэтому завозить их намерены из России, сообщил руководитель департамента сельского хозяйства военно-гражданской администрации области Игорь Григорьев.

8:20

8:18

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН признать Россию «террористическим государством» и исключить ее из Совета Безопасности ООН.

Украинский президент обвинил Россию в терроризме в связи с пожаром в торговом центре в Кременчуге, в котором Киев обвиняет Россию, пишет ТАСС. «Мы должны привлечь ее [Россию] к ответственности за терроризм», — заявил Зеленский, призвав к созданию трибунала для РФ.

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Ukrainian Presidential Press Office/AP
8:15

Верховный суд ДНР получил кассационную жалобу адвоката подданного Великобритании Шона Пиннера, приговоренного к смертной казни по обвинению в наемничестве. Его адвокат попросила смягчить наказание до пожизненного лишения свободы.

8:13

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что государства — члены НАТО должны увеличить военные расходы в свете событий на Украине.

«Альянс НАТО хранит безопасность наших граждан каждый день. Но в ближайшие 10 лет угрозы вокруг нас будут лишь нарастать. Нам необходимо, чтобы все союзники поглубже покопались [в своих резервах] с целью усилить сдерживание и обеспечить оборону в предстоящее десятилетие», — указал Джонсон.

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CNN
8:10

Москва учтет гуманитарный аспект в ответе на визовый режим для россиян на Украине, заявили в МИД РФ.

Визовый режим для россиян начинает действовать на Украине с 1 июля.

8:04

Украинский беспилотник был сбит поздно вечером 28 июня в районе Курска.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом боевых действий на Украине. Сегодня — 126-й день.

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