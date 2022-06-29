Военная операция РФ на Украине. День 126-й

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «наказать» сотрудников российских СМИ, которые поддерживают действия ВС РФ в ходе военной операции.
«Отдельно хочу сказать про ответственность тех российских пропагандистов, которые лгут про этот террор, которые пытаются оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан», — заявил Зеленский.
Генсек ООН Антониу Гутерриш раскритиковал рост инвестиций в ископаемые энергоресурсы на фоне ситуации вокруг Украины и призвал активнее поддерживать переход к возобновляемой энергетике.
Запасов семян для следующей посевной у фермеров Херсонской области нет, поэтому завозить их намерены из России, сообщил руководитель департамента сельского хозяйства военно-гражданской администрации области Игорь Григорьев.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН признать Россию «террористическим государством» и исключить ее из Совета Безопасности ООН.
Украинский президент обвинил Россию в терроризме в связи с пожаром в торговом центре в Кременчуге, в котором Киев обвиняет Россию, пишет ТАСС. «Мы должны привлечь ее [Россию] к ответственности за терроризм», — заявил Зеленский, призвав к созданию трибунала для РФ.
Верховный суд ДНР получил кассационную жалобу адвоката подданного Великобритании Шона Пиннера, приговоренного к смертной казни по обвинению в наемничестве. Его адвокат попросила смягчить наказание до пожизненного лишения свободы.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что государства — члены НАТО должны увеличить военные расходы в свете событий на Украине.
«Альянс НАТО хранит безопасность наших граждан каждый день. Но в ближайшие 10 лет угрозы вокруг нас будут лишь нарастать. Нам необходимо, чтобы все союзники поглубже покопались [в своих резервах] с целью усилить сдерживание и обеспечить оборону в предстоящее десятилетие», — указал Джонсон.
Москва учтет гуманитарный аспект в ответе на визовый режим для россиян на Украине, заявили в МИД РФ.
Визовый режим для россиян начинает действовать на Украине с 1 июля.
Украинский беспилотник был сбит поздно вечером 28 июня в районе Курска.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.