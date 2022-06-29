Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
ООН в связи с угрозами Зеленского к российским СМИ напомнила о свободе... 22:21
В Санкт-Петербурге одобрили закон о реновации домов, построенных... 22:19
Турецкий политик Акфират: Штаты затягивают конфликт на Украине ради укрепления власти 22:16
«Зенит» забил три безответных мяча в ворота ЦСКА на «Кубке... 22:13
В Москве утвердили худрука театра Гоголя 22:11
МО РФ: боевики национальных батальонов разместили блокпосты в детсаду и школе... 22:09
Директор Шатунова Кудряшов: новую песню опубликовали на следующий день после похорон... 22:00
Минторг США заявил о сокращении экспорта полупроводников в Россию 21:52
Зампостпреда России в ООН Полянский: градус критики в отношении РФ в СБ... 21:51
Агент Малкина скептически оценил вероятность подписания контракта россиянина... 21:47
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

«Верните нам улыбку». В Марокко пытаются спасти 21-летнего наемника, осужденного в ДНР

Отец приговоренного к казни наемника из Марокко обратился к Путину с просьбой о помиловании

close
100%
Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований, в зале суда в Донецке

Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований, в зале суда в Донецке

Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Кремль пока не получал письмо от отца плененного в ДНР марокканца Брагима Саадуна, заявил пресс-секретарь президента РФ. Ранее Тахер Саадун написал Путину письмо, попросив его помочь в деле помилования сына, приговоренного в Донецке к смертной казни. «Газета.Ru» собрала все, что известно о «21-летнем дураке, учившемся в киевском вузе и заключившем контракт с ВСУ».

«Владимир Владимирович, верните нам улыбку»

Отец 21-летнего марокканца Брагима Саадуна, приговоренного судом ДНР к смертной казни через расстрел — за «наемничество» и попытку свержения власти — обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Тахер Саадун передал послание через арабскую редакцию телеканала иновещания.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернете улыбку и спокойствие в нашу семью, которая считает, что Брагим впутался в эту ситуацию совершенно напрасно», — говорится в письме.

Отец пленного также рассчитывает на «милосердие и мудрость» Путина, поскольку «он и сам является отцом и знает об отцовских чувствах не понаслышке».

«Кроме того, Вы верите в Господа Бога, который всегда призывает к миру, терпимости и прощению грехов. Во время Вашего правления в России была отменена смертная казнь, что стало торжеством жизни», — подытожил отец марокканца.

Кремль при этом пока не ознакомился с посланием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Пока не получали [письмо]», — цитирует его ТАСС.

Донецкие психиатры заявляют

Одновременно с этим источник агентства, знакомый с материалами дела, сообщил: психиатрическая экспертиза в ДНР «выявила психопатию» у Брагима Саадуна. «Однако поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится», — добавил он.

Психопатия не входит в перечень официальных психиатрических диагнозов МКБ-10, однако в американском DSM-5 указано, что психопатия и социопатия являются синонимами антисоциального (диссоциального) расстройства личности.

Собеседник агентства также уточнил, что Саадун прошел обучение в киевском университете и получил одну из технических специальностей.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил марокканца Брагима Саадуна и двух британских подданных Эйдена Аслина и Шона Пиннера к смертной казни.

«После того, как будет подано обращение об обжаловании или не будет, тогда мы выходим уже на то, что министерство юстиции Донецкой народной республики будет принимать решение в рамках своих полномочий по выполнению наказания. Сам факт осуждения этих преступлений — сигнал о том, что ничего не остается незамеченным, ничего не остается безнаказанным», — подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин.

В Генпрокуратуре ДНР сообщали, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 УК ДНР («Наемничество»). Свою вину они признали частично, за исключением последнего пункта. Все трое были включены официально в ряды Вооруженных сил Украины.

В Минобороны РФ отмечали, что, согласно позиции Москвы, приезжающие добровольно воевать в Донбасс иностранные боевики не считаются комбатантами. По международному праву наемничество определяется в полном соответствии с приложением к Женевской конвенции. Судили Саадуна Брагима и британцев по законам ДНР, которую официально не признают Марокко и Британия.

27 июня глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила в эфире телеканала «Россия 24», что Марокко подало запрос в связи с приговором Саадуну.

«От Марокко есть определенные сигналы, движение», — заявила министр. По ее словам, родственники Саадуна связывались с адвокатами, предоставленными ему со стороны ДНР. В частности, был запрос на общение.

«Также выразили они желание предоставить своего адвоката, насколько я знаю, этот запрос был удовлетворен, в плане того, что возможность пообщаться с родственниками и адвокатом была», — сказала Никонорова.

«Молодой дурак»

Брагим Саадун «не до конца понимал всех масштабов военных действий на Украине, когда пошел служить в ВСУ», рассказала Delfi его подруга Дарья.

«Мне кажется, он до конца не понимал, во что ввязывается. В целом, для него это было чем-то вроде поиска себя. <…> Он думал, что на Востоке ситуация, может, и обострится, но до Киева точно не дойдет. Он не осознавал масштабов происходящего и не понимал, куда он направляется», — сообщила девушка журналистам.

По ее словам, через некоторое время после начала боевых действий Брагим и его сослуживцы были деморализованы, поскольку условия службы становились сложнее ввиду недостаточного количества продовольствия и снаряжения. Поэтому, говорит Дарья, он и решил сдаться в плен.

«Учитывая ситуацию, он, наверно, уже не очень рад, что выбрал этот путь», — добавила она.

По словам адвоката Брагима Елены Весниной, парень, поссорившись на родине с отцом, приехал на Украину, чтобы учиться, и сменил несколько университетов в Киеве. Ранее он не принимал участия в военных действиях, однако во время обучения его завербовали.

«Просто молодой дурак. Было, видимо, скучно в своем Марокко. Говорит, поссорился с семьей, именно с папой. Доказать что-то хотел. Потом кто-то из англичан его просто вербанул», — сказала юрист Telegram-каналу SHOT.

По данным другого адвоката Игоря Вагина, в Марокко он не смог поступить в вуз и устроиться на работу. На Украину молодой человек приехал в 2019-м, учил русский и даже поступил в вуз в Киеве, но вскоре бросил учебу и заключил контракт с ВСУ. После трехмесячного курса молодого бойца его отправили в Донецкую область воевать.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть