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Политика

«Это сигнал президенту Путину». НАТО пригласит Финляндию и Швецию на саммите в Мадриде

В НАТО подтвердили, что Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в альянсе

Турция перед саммитом НАТО в Мадриде дала согласие на вступление в альянс Финляндии и Швеции. Лидеры трех государств подписали совместный меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учесть обеспокоенности Анкары в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что 29 июня Финляндию и Швецию официально пригласят войти в состав альянса. По его мнению, это событие в корне изменит ситуацию в Балтийском регионе.

Турция поддержит заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сообщила канцелярия финского президента.

В Мадриде перед саммитом альянса состоялась встреча с участием президентов Турции и Финляндии Реджепа Тайипа Эрдогана и Саули Ниинистё, а также премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон.

«По итогам этой встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО», — сообщила канцелярия.

В ближайшие два дня стороны согласуют конкретные шаги по вступлению стран в альянс, но теперь это решение «неминуемо», отметили в канцелярии.

Администрация Эрдогана в свою очередь подтвердила, что удалось достичь соглашения по вопросам о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, а Анкара получила все необходимые ей заверения.

Лидеры государств подписали совместный меморандум. Он представляет собой дорожную карту процесса принятия стран в НАТО и снятия возражений Турции по этому поводу.

Вот его основные положения:

▪️Швеция и Финляндия пообещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана;

▪️Швеция с 1 июля ужесточит закон о террористических преступлениях и продолжит ужесточать такое законодательство по соглашению с Турцией;

▪️Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме с учетом доказательств и разведданных;

▪️Обе страны также приведут нормативно-правовую базу в соответствие с обязательствами перед союзниками по НАТО и статусом членов альянса;

▪️Турция, Финляндия и Швеция подтверждают, что в настоящее время между ними нет национальных эмбарго на поставки оружия.

В канцелярии Ниинистё отметили, что этот меморандум указывает на приверженность трех стран «полной поддержке в случае угроз безопасности друг друга».

«Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Как член НАТО Финляндия будет полностью соблюдать документы и политику НАТО по борьбе с терроризмом», — сказано в заявлении.

Комментарий Анкары

В канцелярии Эрдогана рассказали, что Хельсинки и Стокгольм пообещали проявлять солидарность с Анкарой в ее борьбе со всеми возможными террористами и не поддерживать Силы самообороны сирийских курдов и движение проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

«Турция получила то, что хотела. Страны согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана [РПК] и ее ответвлениями. Будет снято эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности, будет расширено сотрудничество в этом направлении. Будет создан структурированный механизм сотрудничества для обмена разведданными в борьбе с терроризмом. Будет оказана поддержка максимально широкому участию Финляндии и Швеции в механизмах безопасности ЕС», — отметили в канцелярии.

Ранее Эрдоган заявлял, что Финляндия и Швеция должны учесть обеспокоенности Турции в сфере безопасности, если они собираются вступить в НАТО.

«Мы не случайная страна в альянсе», — указал президент и напомнил, что Турция уже на протяжении 70 лет является членом НАТО.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, Вашингтон не давал никаких обещаний Анкаре взамен на ее решение снять возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО. Источник агентства указал, что Турция и не просила США об уступках в рамках переговоров по этой теме. При этом чиновник отметил, что США сыграли ключевую роль в том, что касается переговорного процесса между тремя странами.

«Двери открыты»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил подписание трехстороннего меморандума и объявил, что страны НАТО на саммите в Мадриде официально пригласят Финляндию и Швецию войти в состав альянса. При этом дата их присоединения к НАТО пока неизвестна, поскольку сначала «протокол о вступлении должен быть ратифицирован парламентами всех стран-членов».

«Завтра лидеры альянса примут решение о приглашении Финляндии и Швеции, чтобы они стали его членами. После этого саммита они станут приглашенными [странами], затем начнется ратификационный процесс во всех столицах», — сказал он.

По словам генсека, присоединение Финляндии и Швеции к НАТО в корне изменит ситуацию в Балтийском регионе.

«Они прикроют балтийские страны — Эстонию, Литву и Латвию, а также позволят нам усилить присутствие в этой части мира», — отметил Столтенберг.

По его словам, решение о принятии этих стран в альянс — «это сигнал президенту Путину, что дверь НАТО останется открыта для новых стран».

«Это противоположно тому, чего он добивался, предлагая в январе соглашение о европейской безопасности. Он хотел меньше НАТО [у российских границ], но теперь получит больше НАТО», — подчеркнул Столтенберг.

Послы Финляндии и Швеции 18 мая вручили генсеку НАТО свои заявки на вступление. Турция блокировала их рассмотрение, обвинив эти страны в поддержке курдских группировок, которые Анкара считает террористическими. Тогда же Эрдоган заявил, что Турция не поддержит принятие Финляндии и Швеции в НАТО, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям. Кроме того, Анкара призвала Швецию снять эмбарго и другие ограничения, касающиеся экспорта продукции турецкой оборонной промышленности.

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