«Мы недостаточно заплатили?» Зеленский не понимает, почему Украина еще не в НАТО

Украине не рады в НАТО, заявили в офисе украинского президента. По словам замглавы офиса Игоря Жовквы, лидеры Североатлантического альянса прямо говорят, что Киев им «не нужен». Зеленский заявил, что политика открытых дверей НАТО похожа на старые турникеты киевского метро — всегда открытые, но закрывающиеся перед пассажиром. «Газета.Ru» разбиралась с итогами саммита в Мадриде.

Страны-участницы НАТО не желают видеть Украину в составе альянса. Такое заявление сделал заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, передает Bloomberg.

Он отметил, что лидеры стран НАТО открыто заявляют о ненужности принятия Киева в свои ряды. Однако Украина «нуждается в единогласной и громогласной» поддержке со стороны всех членов Североатлантического альянса.

«[Нам говорят], вы не члены, потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст», — признался чиновник.

При этом Жовква заявил, что президент Владимир Зеленский готов рассмотреть возможность украинского нейтралитета, как того требует Кремль – но исключительно в случае обмена этого нейтрального статуса на «твердые» гарантии безопасности от союзников Киева.

Возьмите нас к себе

29 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО по видеосвязи. Он поблагодарил за возможность выступить перед членами альянса.

«Все вы прекрасно осознаете, какие на самом деле цели России. Не один год она угрожала начать войну. Угрожала – если Украина вступит в НАТО. Но Украина не в НАТО, а полномасштабная война России против нашего государства длится уже 126 дней после восьми лет войны на Донбассе. Но почему же десятилетиями все верили, что именно НАТО своими действиями якобы может спровоцировать Россию на что-то?» — приводит его слова украинское издание «Хвиля». Согласно позиции российских властей, военные действия на Украине являются спецоперацией

По словам Зеленского, у Украины и НАТО совпадают цели.

«Цели Украины абсолютно совпадают с целями альянса. Мы заинтересованы в безопасности и стабильности на Европейском континенте. Мы заинтересованы, чтобы не было никаких «серых» зон и территорий тотальной войны, где не остается ничего, кроме развалин.

Помочь Украине сейчас закончить эту войну победой на поле боя, то есть дать реально сильный ответ на действия России – это то, что нужно и нам, и всему альянсу, всему евроатлантическому сообществу», — заявил украинский президент.

Он указал, что если НАТО определяет Россию «своей главной угрозой», то альянс должен поддержать «главную, первую мишень России». Действительно, на мадридском саммите НАТО приняло новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа главной угрозой безопасности.

«Это не война России только против Украины, это война за право диктовать условия в Европе. За то, каким будет будущий мировой порядок» Владимир Зеленский президент Украины

Поэтому, добавил он, именно сейчас «абсолютно необходимо» поддержать Украину и финансово, и политически – и оружием, и санкциями. Киев также нуждается в современном вооружении, системах противоракетной и противовоздушной обороны, добавил он. Такое оружие позволит «сломать тактику Кремля».

«Страна, которая не является членом НАТО, хотя и с вашей поддержкой, но все же одна уже более четырех месяцев сдерживает государство, которое вы все официально определяете своей основной угрозой. И мы сдерживаем Россию и от того, чтобы она уничтожила нас, и от того, чтобы она уничтожила вас», — резюмировал украинский президент.

Наконец, Зеленский призвал использовать все возможности для изоляции России – она «не должна присутствовать в тех международных структурах, которые планирует уничтожить».

Он также сравнил политику открытых дверей НАТО с турникетами метро.

«Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина еще недостаточно заплатила?» — задался вопросом Зеленский.

«Мы должны готовиться к длинной войне»

Однако сегодня же, 29 июня на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде генсек альянса Йенс Столтенберг призвал Украину «готовиться к долгой войне», не ответив на вопрос, сможет ли она вступить в альянс после этого.

«Мы должны готовиться к длинной войне, и это наш сигнал президенту Зеленскому. Война должна закончиться за столом переговоров и на условиях Украины», — сказал он.

При этом, отвечая на прямой вопрос, сможет ли Украина вступить в НАТО, как Финляндия и Швеция, он повторил слова «дверь в НАТО остается открытой».

Киев при этом планов по вступлению в НАТО не пересматривал. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос членства в альянсе прописан в законодательстве Украины. Он также указал, что «структура НАТО – самый эффективный механизм безопасности в Европе».

Одновременно с этим анонимный высокопоставленный чиновник США в интервью Reuters заявил, что «заседания НАТО показали: Россия является самой непосредственной и прямой угрозой европейской безопасности».

В итоговом коммюнике саммита в Мадриде значится, что НАТО решило усилить пакет помощи Украине и помочь модернизировать ее оборонный сектор. В альянсе считают, что конфликт на Украине должен быть разрешен «только военным путем». Западные партнеры намерены и дальше помогать Киеву в этом. Заявление доведено до сведения украинского президента Владимира Зеленского.

Еще в сентябре 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в случае принятия Украины в НАТО Москва будет вынуждена принять контрмеры, чтобы провести перебалансировку ситуации и обеспечить безопасность своих границ. Желание Украины вступить в НАТО является потенциально опасным для России, поскольку может обернуться приближением военной инфраструктуры блока к границам страны, считают в Кремле.