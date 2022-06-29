«Самая значительная угроза»: НАТО изменило определение России в своей стратегии

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде приняли новую концепцию стратегической безопасности. Россия в ней называется «ключевой и прямой угрозой» альянсу. Из числа партнеров НАТО Москва была исключена. Сенатор Андрей Климов напомнил «Газете.Ru», что альянс изначально создавался, чтобы «как минимум сдерживать наше Отечество, а как максимум — его разгромить и уничтожить».

Россия отныне является «самой значительной и прямой» угрозой безопасности НАТО. Соответствующий тезис закрепили в новой концепции стратегической безопасности альянса лидеры стран-участниц, передает ТАСС.

«Организация больше не хочет рассматривать Россию как партнера, но готова сохранять каналы связи. Также НАТО заявляет, что не ищет конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для нее самой», — говорится также в документе.

В альянсе убеждены, что изменение отношений между ним и Россией зависят от Москвы. Кроме того, НАТО будет «значительно укреплять» свои возможности по сдерживанию и обороне в ответ на «недружественные шаги» России.

В настоящее время сближение России с Китаем альянс считает идущим «вопреки ценностям» НАТО. По мнению альянса, КНР пытается подорвать сложившийся миропорядок, используя для этого контроль над мировыми грузоперевозками и экономикой.

Кроме того, утверждается, что расширение НАТО стало «историческим успехом альянса», укрепило его и обеспечило безопасность миллионам европейцев. Страны НАТО решили увеличить свои военные бюджеты более чем на 2% ВВП.

На «восточном фланге» альянс развернет дополнительные мощные силы высокой боеготовности. Их укрупнят до уровня бригад.

Что касается Украины, то НАТО будет укреплять с Киевом партнерство и усилит военную и финансовую помощь ему. В коммюнике страны альянса призвали РФ прекратить военную спецоперацию на Украине.

Мнения в парламенте

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале заявил, что общая суть концепции НАТО «сводится к оруэлловскому «война — это мир».

«Россия предсказуемо названа самой значительной угрозой для безопасности Североатлантического блока. Вновь фактическое противостояние нашей стране официально определено как смысл существования Альянса и одновременно оправдания политики «открытых дверей», которая, собственно, и привела к сегодняшней ситуации», — говорится в публикации.

По словам Слуцкого, Украина «опять выносится на знамена «анти-России».

«Столтенберг заявил, что НАТО будет поддерживать Киев столько, сколько нужно. Иными словами, Украину будут использовать в попытках ослабить нашу страну столько, сколько будет нужно Брюсселю и Вашингтону. Пусть и до последнего украинца».

Депутат осудил новую стратегическую концепцию НАТО, по его мнению, это «тупиковый путь».

Зампред комитета Совфеда по международным делам, сенатор Андрей Климов заявил «Газете.Ru», что НАТО продолжает заниматься тем же, для чего оно создавалось в 1949 году. Он также заявил, что в случае с новой концепцией стратегической безопасности НАТО нет ничего принципиально нового, «просто какие-то вещи становятся виднее, из того, что они [НАТО] раньше маскировали».

«Его создавали для того, чтобы как минимум сдерживать наше отечество, а как максимум его разгромить и уничтожить. В этом смысле ничего нового с 1949 года я не наблюдаю. Другое дело, что был период времени, в девяностые — начале нулевых, когда они эти цели маскировали и так маскировали, что многие в это поверили.

Но суть этого военно-политического антироссийского блока, как бы ни называлось наше Отечество в разные периоды времени, она не менялась совершенно», — сказал парламентарий.

По мнению Климова, подход НАТО к отношениям с Россией — чисто колониальный. «Мы им — про суверенитет, про национальные интересы, а они говорят, что отберут у нас McDonald's. Это все несерьезно. Это разговор с людьми, которые имеют о нас какое-то карикатурное представление», — сказал он.

«Мы им про суверенитет, про национальные интересы, они говорят, что отберут у нас McDonald's. Это все несерьезно. Это разговор с людьми, которые имеют о нас какое-то карикатурное представление. И слава Богу, что у нас тех, кто верит во все это, становится все меньше» Андрей Климов Член Совета Федерации Российской Федерации от Пермского края

Что касается внимания, которое альянс обращает на сближение России и Китая, — это тоже не новая история, добавил сенатор.

«По ряду причин с конца 1950-х годов началось осложнение отношений между нашей страной и Китаем, что активно стимулировалось американцами. Им очень нравилось, когда СССР и Китай были почти что по разные стороны баррикад. Они этим пользовались, они это разжигали, приветствовали, поощряли. А теперь у них не получается. И благодаря мудрости наших руководителей, благодаря тому, что мы провозгласили наш курс сопряжения евразийской интеграции нашей. Это наша стратегическая линия», — сказал он.

По мнению парламентария, конкуренцию НАТО и странам G7 теперь может составить БРИКС.

«Я думаю, что когда заседала «семерка», они [члены G7] и в страшном сне не могли представить, что в БРИКС подадут заявки еще две страны: это мощные суверенные государства Аргентина и Иран.

Антироссийские санкции вводят «страны исторического заката, они цепляются за свою власть, придумывают всякую муть», подчеркнул член Совфеда. По его словам, у недружественных государств при этом была возможность нормального партнерства — РФ им это предлагала.