«Родственница Путина», губернатор, бизнесмены: Лондон опубликовал новый «черный» список

Лондон обнародовал новый санкционный список в отношении россиян, которых считает «ближайшим окружением Путина». Британское правительство полагает, что, замораживая активы и запрещая въезд в Соединенное Королевство, ограничивает российским властям ресурсы для ведения боевых действий на Украине.

Британские власти добавили несколько человек в обновленный санкционный список против россиян. Перечень опубликован на сайте правительства Великобритании. Перечисленным лицам нельзя будет въезжать в Великобританию и свободно распоряжаться активами (они будут заморожены).

В обновленном реестре есть предприниматели Владимир Потанин и Саид Гуцериев, а также губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель совета директоров «БТС-Моста» Руслан Байсаров.

Потанина британские власти называют «вторым богатейшим человеком России». «Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, приобретая «Росбанк» и доли в «Тинькофф Банке» после вторжения России на Украину», – говорится на сайте правительства Британии.

Помимо них, в списке значится жена Цивилева – председатель совета директоров «Колмар груп» Анна Цивилева. Ее британские власти считают «родственницей [президента России Владимира] Путина». Но официального подтверждения такого статуса Цивилевой нет.

В список попал и брат бизнесмена Михаила Гуцериева Саит-Салам – гендиректор «Корпорации А. Н. Д.». В списке также фигурируют фамилии председателя совета директоров и акционера «СПБ биржи» Ивана Тырышкина — лидера группы инвесторов, покупающих долю в банке «Хоум Кредит энд Финанс» у Home Credit B.V. (входит в чешскую PPF Group), командующего войсками Восточного военного округа Александра Чайко, а также первого замначальника Генштаба РФ Сергея Рудского и других военачальников.

Под санкциями теперь находятся такие организации, как инвестиционно-банковская компания Marshal.Global, Московский индустриальный банк, «Колмар», АО «Новые возможности» (в мае ему перешли активы экосистемы Сбербанка), разработчик и интегратор банковского программного обеспечения R-Style Softlab. Британские власти считают, что R-Style Softlab может помочь российским банкам при отключении их от SWIFT, что снизит эффект санкций.

В британском правительстве уверены, что эти санкции способны «ударить по ближайшему окружению [президента России Владимира] Путина».

В правительстве Великобритании подчеркнули, что ужесточение ограничений будет продолжаться до тех пор, пока продолжается спецоперация на Украине.

«Сегодняшние санкции показывают, что никто ничего не упускает из виду, в том числе и ближайшее окружение Путина», – обратил внимание Лондон.

В сообщении отмечается, что в «черный» список попали не только лица, причастные, по мнению Лондона, к ситуации на Украине, но и те, кто имеет отношение к поддержке действий президента Сирии Башара Асада. Британское правительство также сотрудничает с другими странами по разработке новых мер воздействия на Россию.

28 июня США заявили, что вместе с Великобританией, Канадой и Японией ввели запрет на импорт российского золота. Об этом намерении стало известно еще 26 июня.

В тот день канцелярия британского премьера Бориса Джонсона объявила, что эти страны объявят соответствующий запрет на встрече G7. А сам британский премьер призовет своих коллег по Группе Семи сделать то же самое.

Джонсон полагает, что таким образом сможет нанести «прямой удар по российским олигархам» и финансированию спецоперации России, так как Лондон играет «центральную роль в международной торговле золотом».

Отмечалось, что новые меры не будут распространяться на уже приобретенное золото.