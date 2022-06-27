«Будете выпендриваться, мы его заберем». Как в Прибалтике обсуждают блокаду Калининграда

РФ примет экономические меры в ответ на ограничения транзита в Калининградскую область через территорию Литвы, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он утверждает, что шаги Москвы могут «перекрыть кислород прибалтийским соседям». Экс-главу МВД Латвии Мариса Гулбиса, предложившего «забрать» Калининград, Медведев назвал «очередным придурком». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия может принять экономические меры в ответ на запрет Литвой транзита в Калининградcкую область. Об этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью «АиФ», фрагмент из которого опубликован в понедельник, 27 июня.

Решение о запрете транзита российских товаров Медведев назвал «хамским», утверждая, что вина якобы «всецело лежит на Литве и все отрицательные последствия наступят именно для этой прибалтийской республики».

По его словам, «Вильнюс не спасут ссылки на то, что он лишь послушно исполняет решения, принятые ЕС», поскольку даже в ходе принятия санкций обсуждаются исключения, чтобы не нарушить фундаментальные многосторонние и двусторонние договоренности.

«На этих шагах, кстати, ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы. Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки.

Скажем прямо, ограничение транзита — часть той самой «войны по доверенности», которую Запад развязал против России.

Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими», — указал Медведев, добавив, что значительная часть этих шагов носит экономический характер и якобы «способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия».

Кроме того, Россия может применить ассиметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта. «Такая эскалация — плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых по европейским меркам просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», — заявил зампред российского СБ.

Ситуация с транзитом

Напомним, Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

27 июня советник главы Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс продолжит применять антироссийские рестрикции. По его словам, власти Литвы на консультациях с Еврокомиссией согласовали принципы ограничений транзита грузов РФ в Калининград, несмотря на напряженность в отношениях с Россией из-за этой ситуации.

Будрис отметил, что с ЕС удалось установить правила калининградского транзита.

Он подчеркнул, что Вильнюс не стремился ввести «блокаду» Калининграда. «Осуществляется транзит пассажиров и грузов в и из Калининграда через территорию Литвы. Литва выполняет свои обязательства, но также реализует свои суверенные права — мы контролируем грузы и пассажиров. И за товары, не подпадающие под санкции, нас никто не упрекнул», — пояснил Будрис.

«Мы заберем Кенигсберг»

Комментируя эту ситуацию, экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область — это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.

«Это первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России.

Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал — если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», — сказал бывший глава латвийского МВД в эфире TV24.

По его оценкам, президент США Джо Байден якобы должен был из-за начала специальной военной операции на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».

На эти высказывания Дмитрий Медведев отреагировал в своем Telegram-канале:

«Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое.

Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет – бояться каждого шороха у двери будет.

И правильно. Память у нас хорошая…» — заключил зампред Совбеза РФ.