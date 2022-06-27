Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Британцам посоветовали отпугивать мух с помощью базилика 20:47
В TikTok появилась мода на макияж с эффектом обгоревшего на солнце... 20:46
Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал футболистов, которых считает техничнее себя 20:45
Генпрокуратура ДНР: останки 172 военных ВСУ обнаружены на территории... 20:40
Стал известен состав участников Кубка Первого канала по хоккею 20:36
Пара занялась сексом на детской площадке в Нижнем Новгороде 20:36
Шольц заявил, что в отношениях с Россией «нет пути назад» 20:32
Зеленский пригрозил Приднестровью «ударом» в случае угрозы... 20:27
Российский гроссмейстер Непомнящий сыграл вничью с Каруаной на Турнире... 20:27
Врач рассказала, что опасно делать, если «продуло» спину или шею 20:19
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Культура

После заявления в СБУ. Как артистам из России остаться в украинском эфире

Минкультуры Украины обнародовало условия попадания в «белый список» для артистов из России

close
100%
РИА «Новости»
Минкультуры Украины опубликовало требования к артистам из России для включения в «белый список». Им нужно подать заявление и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, содержащую призыв к РФ «немедленно прекратить агрессию». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На Украине в понедельник, 27 июня, обнародовали требования к российским исполнителям для их включения в так называемый «белый список», который предоставляет возможность остаться в украинском эфире.

О создании такого перечня сообщил ранее замглавы минкультуры Украины Тарас Шевченко. «В министерстве культуры и информационной политики разъяснили, как артисты могут попасть в «белый список», на который не будет распространяться введенный Радой запрет на российскую музыку», — передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его данным, для этого им нужно подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и согласиться на ее публикацию.

Этот документ, как следует из материала «Страны», содержит следующие пункты:

1) «призыв к государству-агрессору немедленно прекратить агрессию против Украины»,

2) «обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины».

Исполнители, претендующие на включение в «белый список», не должны быть в реестре лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующее заявление от артиста или его представителя либо организатора гастролей нужно направить в Службу безопасности Украины. Форма, содержание, порядок подачи и рассмотрения заявления о включении в перечень определяются СБУ по согласованию с минкультуры, говорится в публикации.

«Включение в перечень и исключение из него осуществляется на основании соответствующего решения СБУ, принимаемого по согласованию с минкультуры, но не позднее двух рабочих дней, направляется в аппарат СНБО, который обнародует перечень на своем сайте и обеспечивает своевременное обновление», — отмечается в тексте.

Кроме того, предусмотрен и механизм исключения из «белого списка» — в частности, на основании представления СНБО или Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, которое направляется в СБУ «для обработки и принятия решения». При этом СБУ имеет право не раскрывать оснований, ставших причиной отказа во включении лица в «белый список» или исключения из него, пишет «Политика страны».

Напомним, минкультуры Украины в августе 2015 года на фоне военного конфликта на Донбассе обнародовало «черный список» деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется, констатирует РИА «Новости».

Первая редакция «белого списка» была также представлена в 2015 году, тогда в него вошли 34 исполнителя из РФ, Европы и США. В нем фигурируют Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Михаил Ефремов, Олег Басилашвили, Земфира, Татьяна Лазарева, Михаил Шац и др.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть