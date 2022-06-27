«Прямые последствия недружественных действий». Москва высылает греческих дипломатов

Послу Греции в Москве выразили решительный протест из-за «конфронтационного курса властей страны в отношении России». Как указали в МИД РФ, восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней. Греция в апреле выслала 12 сотрудников посольства РФ в Афинах и генконсульства в Салониках. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Посол Греции в Москве Екатерини Насика была вызвана в понедельник в МИД РФ, где ее уведомили об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов. Об этом проинформировали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«27 июня в МИД России была вызвана посол Греческой Республики в РФ Екатерини Насика, которой был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции персонами нон грата», — отмечается в сообщении на сайте министерства.

12 сотрудников посольства РФ в Афинах и генконсульства в Салониках были объявлены греческим правительством персонами нон грата 6 апреля. Как следует из заявления МИД Греции, они были «объявлены нежелательным лицами в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», напоминает ТАСС.

«Послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней.

Доведена информация о предпринимаемых российской стороной других шагах, связанных с функционированием загранпредставительств Греции в России», — указали на Смоленской площади, добавив, что речь якобы идет о «прямых последствиях недружественных действий, инициированных властями Греции».

«Вся полнота ответственности за это лежит исключительно на Афинах.

Указано, что в случае продолжения антироссийской политики оставляем за собой право на ответную реакцию», — заключили в МИД РФ.

Как отреагировали в Афинах

В свою очередь, МИД Греции назвал решение Москвы вызывающим сожаление и безосновательным. «Выражаем глубокое сожаление в связи с решением российских властей объявить восемь сотрудников посольства Греции в Москве, а также генерального консульства в Москве персонами нон грата.

Нет никаких оснований для решения российских властей о высылке сотрудников греческих дипломатических и консульских учреждений в России.

Отличаясь профессионализмом и высоким чувством ответственности, они исполняли свои обязанности в соответствии с положениями Венских конвенций о дипломатических и консульских отношениях», — цитирует РИА «Новости» заявление Афин.

В нем также отмечается, что Греция сохраняет принципиальную позицию, руководствуясь уважением к международному праву. «Разумеется, что посольство в Москве, а также консульские учреждения в России будут и впредь прилагать все усилия со всеми имеющимися в их распоряжении средствами для продолжения своей миссии в особо сложных условиях», — говорится в публикации.

Возможности дипломатов ограничены

Ранее в понедельник посол РФ в Афинах Андрей Маслов в эфире телеканала «Россия-24».утверждал, что греческие власти якобы прекратили контакты с посольством и генконсульством России. По его словам, российские дипучреждения в Греции готовы при необходимости оказать помощь россиянам, но возможности ограничены.

«Греческие власти прекратили всякие контакты как с посольством, так и с генеральным консульством, а после массовой высылки 12 апреля большой группы российских дипломатов пострадали и консульские сотрудники», — пояснил Маслов.

Он также призвал россиян, планирующих отдых в Греции, «быть начеку и сохранять бдительность в связи с проявлениями национализма со стороны украинских граждан».

Российский посол указал на большие логистические трудности в связи с прекращением греческой стороной авиасообщения с Россией. «Если граждане сюда приедут, они должны быть начеку: сохранять бдительность, осмотрительность, поскольку в Греции сейчас находится довольно много националистически настроенных украинцев. Это надо иметь в виду», — сказал Маслов.

На прошлой неделе с подобным заявлением выступил и глава четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. После этого визовые центры Греции объявили о приостановке приема документов от российских граждан. Несмотря на то, что многие увидели в этом политический подтекст, сами офисы ссылались на технические сложности. Однако позже Генконсульство республики пообещало восстановить работоспособность офисов, пишет TourDom.ru.

Ни о какой массовой дискриминации или даже неприязни по отношению к россиянам со стороны граждан Греции речи не идет, отметил управляющий директор «TEZ TOUR Греция» Димитрис Харитидис. По его словам, в компании не было зафиксировано ни одной жалобы от клиентов на почве русофобии.

«Греция была и остается одной из самых гостеприимных и дружелюбных стран в отношении как россиян, так и гостей любых других национальностей.

Действия правительства, предпринимаемые по директивам ЕС и НАТО, членами которых является страна, не влияют на восприятие обстановки и поведение самого населения.

По данным национальных и международных опросов, практически 70% граждан Греции хорошо относятся к России. Кроме этого, греческое консульство остается одним из наиболее лояльных и продолжает выдавать визы. Отдых на курортах страны остается комфортным и безопасным», — цитирует Харитидиса портал Profi.Travel.