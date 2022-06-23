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Политика

«Это не блокада». Боррель — о ситуации с калининградским транзитом

Боррель: ЕС не хочет блокировать трафик между Россией и Калининградской областью

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Калининградский морской торговый порт

Калининградский морской торговый порт

Михаил Голенков/РИА «Новости»
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «ситуация с Калининградом — это не блокада». По его словам, Евросоюзу нужен контроль для предотвращения обхода санкций, уже введенных ранее. Речь идет о рестрикциях, предусмотренных в 4-м пакете ограничительных мер в отношении РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградской областью и остальной территорией РФ — речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций, пояснил в четверг, 23 июня, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Ситуация с Калининградом — это не блокада. Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией.

Но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», — указал он, выступая в Брюсселе.

Заблокированный транзит

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза. Речь идет о рестрикциях, введенных Брюсселем еще 15 марта — в рамках четвертого пакета ограничительных мер, предпринятых на фоне специальной военной операции РФ на Украине.

Накануне руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова рассказала, что решить проблему транзита из России через Литву могут изменения санкционных документов ЕС или дополнительные разъяснения к ним.

По ее словам, существует три способа для дипломатического урегулирования ситуации, передает РИА «Новости». Первый вариант — это дополнение глоссария ст. 1 документа ЕС 833/2014 понятием «калининградский транзит людей и грузов».

Второй — исключение из статей санкционного документа уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом». Наконец, можно направить разъяснения в таможенные органы Литвы о неприменении действия статей к калининградскому транзиту товаров, заключила Иванова.

Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите с РФ и утверждают, что только выполняют рестрикции Евросоюза.

О том, что Москва рассматривает различные варианты ответа на ограничение транзита в Калининградскую область, ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, говорить о конкретных мерах он счел преждевременным.

«Сувалкский коридор»

На этом фоне в Варшаве пока не видят перспектив агрессии со стороны России, но беспокоятся относительно «сувалкского коридора», заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он напомнил, что республика является членом НАТО.

«Я не думаю, что Россия отважится поднять руку на самый сильный военный союз», — сказал глава польского кабмина.

Однако Моравецкий добавил, что самым уязвимым направлением с военной точки зрения он считает «сувалкский коридор» — гипотетический сухопутный «коридор» длиной около 100 км, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью. Сейчас там, в районе города Сувалки, проходит граница Польши с Литвой.

«Со стратегической точки зрения, исходя из расположения Калининградской области, стратеги НАТО считают «сувалкский коридор» одним из критических мест на карте Североатлантического альянса.

Эта точка берется под особенное внимание как в планах НАТО, так и в наших внутренних военных планах. Поэтому там наше военное присутствие очень сильное. Там также, недалеко от «сувалкского коридора», стоят международные силы НАТО, так что наша безопасность соответствующая и адекватная», — заключил польский премьер.

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