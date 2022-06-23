Танкеры с российской нефтью все чаще «исчезают» с радаров. У Bloomberg есть своя версия

За 10 дней близ Азорских островов в Атлантическом океане «пропали» по меньшей мере три танкера, перевозящие российскую нефть. Некоторые судна под флагом РФ исчезают из вида и на пути в Азию, утверждает Bloomberg. Агентство напоминает, что такая тактика уже применялась для вывоза нефти из Венесуэлы и Ирана, оказавшихся под санкциями: покупатели хотят скрыть факт поставок еще до вступления ограничений в силу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Танкеры, перевозящие российскую нефть и перегружающие ее на другие суда, пропадают с радаров систем, отслеживающих передвижения на море. Таких случаев становится больше, передает в четверг, 23 июня, агентство Bloomberg.

Так, за последние 10 дней близ Азорских островов в Атлантическом океане «исчезли» как минимум три танкера, утверждается в публикации.

«Эти танкеры предположительно перегружали нефть на другие суда, хотя ранее — до начала конфликта на Украине — в таких местах подобные операции не проходили», — пишет агентство.

Кроме того, некоторые российские танкеры пропадают из вида и на пути в Азию. Bloomberg отмечает, что перегрузка нефти с одного судна на другое — стандартная практика.

«Но необычно в данном случае то, что танкеры при этом пропадают из поля зрения», — говорится в тексте.

В начале июня ЕС ввел запрет на покупку российской нефти. Эти санкции Евросоюза вступят в силу в декабре 2022 года, но ряд покупателей уже сейчас хотят сохранить факт поставок из РФ в секрете, предполагают в агентстве. Такая тактика ранее применялась для экспорта нефти из Венесуэлы и Ирана, в отношении которых также были введены рестрикции, напоминает Bloomberg.

Нефтяное эмбарго

3 июня Совет ЕС окончательно принял шестой пакет санкций против РФ, который включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России.

Запрет поставок на сырую нефть при этом был отложен на полгода, на нефтепродукты — на восемь месяцев с момента введения санкций.

В частичном эмбарго предусмотрены временные исключения для Венгрии, Словакии, Болгарии и Хорватии. Так, из-под действия санкций убрали экспорт российской нефти по трубопроводу и предоставили ряд льгот по морским поставкам для отдельных стран.

Кроме того, в Брюсселе отказались от запрета на перевозки нефти из России танкерами под флагами стран ЕС.

Добавим, что еще в мае 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что российские нефтяные компании ищут новые направления и выстраивают новые логистические цепочки, а добыча сырья увеличилась по сравнению с апрелем.

По его словам, Москва рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти. Объем экспорта вырос по нескольким направлениям, утверждал он.

«Жизнь в стране улучшится»

На фоне санкций 18% россиян полагают, что жизнь в стране через полгода-год ухудшится. Согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение», в улучшение положения дел верят 36% респондентов. Еще 29% никаких изменений не ожидают.

В перспективе 3-5 лет 48% опрошенных прогнозируют улучшение, 11% — ухудшение жизни в России, 22% не ждут каких-либо перемен.

«Что касается жизни собственной семьи, на ее улучшение в ближайший год надеются 34% респондентов, ухудшение «предсказывают» 12%, отсутствие изменений – 34%. Долгосрочный прогноз: 47% считают, что жизнь их семьи улучшится, 7% – что не изменится», — отмечается в исследовании.