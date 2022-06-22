Финляндия готова к войне с РФ, в Польше беспокоятся о «сувалкском коридоре»

Финляндия создала значительный арсенал военной техники, укрепляя оборону на случай боевых действий, сообщил командующий ВС страны Тимо Кивинен. В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Варшаве пока не видят перспектив агрессии со стороны России, но беспокоятся относительно «сувалкского коридора». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Финляндия выстраивала линию обороны на случай боевых действий, подобных тем, которые ведутся сейчас на Украине. Об этом в среду, 22 июня, рассказал командующий Вооруженными силами республики Тимо Кивинен.

«Мы планомерно развивали нашу оборону именно для того вида боевых действий, которые ведутся там [на Украине]: с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации», — пояснил генерал в интервью агентству Reuters.

По его словам, Финляндия десятилетиями готовилась к нападению России, укрепляя оборону, и окажет жесткое сопротивление, если оно произойдет.

Он добавил, что республика создала значительный арсенал военной техники. Речь в том числе идет о крылатых ракетах дальностью до 370 км, а также о четырех новых боевых кораблях и 64 истребителях F-35. Кроме того, республика намерена приобрести до 2 тыс. беспилотников, средства ПВО и строит ограждение на границе с Россией.

Финляндия тратит 2% ВВП на оборону, что соответствует одному из базовых критериев для присоединения к НАТО.

Кивинен приветствовал заявку Хельсинки на вступление в Североатлантический альянс. Членство в блоке позволит Финляндии повысить свои возможности раннего предупреждения, однако основную ответственность за оборону страны по-прежнему будет нести сама Финляндия, заключил командующий ВС республики.

В материале агентства также приводятся результаты опроса, проведенного финским Минобороны: 82% респондентов выразили готовность участвовать в национальной обороне в случае нападения на страну.

Ситуация вокруг «сувалкского коридора»

На этом в фоне в Варшаве, находясь под защитой НАТО, пока не видят перспектив агрессии со стороны России, однако беспокоятся по поводу «сувалкского коридора». Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Польша является членом самого мощного военного союза в истории мира. Я не думаю, что Россия отважится поднять руку на самый сильный союз»,- - полагает он.

Глава польского кабмина добавил, что самым уязвимым направлением с военной точки зрения он считает гипотетический «сувалкский коридор» — участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его протяженность составляет около 100 км.

«Со стратегической точки зрения, исходя из расположения Калининградской области, стратеги НАТО считают «сувалкский коридор» одним из критических мест на карте Североатлантического альянса. Эта точка берется под особенное внимание как в планах НАТО, так и в наших внутренних военных планах. Поэтому там наше военное присутствие очень сильное. Там также, недалеко от «сувалкского коридора», стоят международные силы НАТО, так что наша безопасность соответствующая и адекватная», — заключил Моравецкий.

Напомним, Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что Вильнюс, приняв такое решение, якобы действует агрессивно и выходит за «пределы недружественных линий». Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняют рестрикции Евросоюза.

О том, что Москва рассматривает различные варианты ответа на ограничение транзита в Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, говорить о конкретных мерах он счел преждевременным.