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Семья и Дети #Операция на Украине
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Политика

Военная операция на Украине. День 120-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 120-й день

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Российские военнослужащие на берегу Азовского моря в поселке Кирилловка Запорожской области

Российские военнослужащие на берегу Азовского моря в поселке Кирилловка Запорожской области

Алексей Майшев/РИА «Новости»
Ретейлеры начали ввозить в Россию электронику через параллельный импорт, сообщает «Коммерсантъ». Власти США на саммите G7 26-28 июня намерены предложить усилить давление на РФ и рассмотреть меры поддержки Украины. Силы ЛНР пресекли попытку прорыва украинских войск на Лисичанском направлении, заявили в ЛНР. В МИД РФ считают, что западные санкции преследуют цель нарушить российско-турецкое авиасообщение. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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9:36

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что у украинских войск нет шансов вернуть контроль над регионом.

9:30

Помощникам депутатов Госдумы рекомендовали не выезжать за границу во время отпусков, пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.

«При подаче заявления на отпуск в отделе кадров теперь требуется вручную писать на бланке, что «отпуск за границей не планируется», – сообщил один из собеседников издания.

Отмечается, что с работником проводят беседу о том, что сейчас сложная геополитическая ситуация и из России лучше не выезжать.

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
9:25

❗️Чехия решила, что не будет выдавать визы и временный вид на жительство гражданам России и Белоруссии до конца марта 2023 года. Исключение составят гуманитарные визы.

9:23

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских танков с ударных вертолетов Ка-52.

9:19

⚡️ICAO заявила о «существенных опасениях» в сфере авиабезопасности России.

Речь идет о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.

В Росавиации отвергли любую озабоченность в отношении безопасности полетов.

9:15

Танкеры, перевозящие российскую нефть и перегружающие ее на другие суда, пропадают с радаров систем, отслеживающих передвижения на море, таких случаев становится больше, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, примерно за 10 дней близ Азорских островов в Атлантическом океане «пропали» по меньшей мере три танкера.

9:10

9:07

Власти США решили выделить Украине одну из двух роботов-собак Spot, пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идет о роботе производства Boston Dynamics, его планируется использовать для разминирования украинской территории.

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Global Look Press/Boston Dynamics
9:02

Росавиация решила не принимать новые заявки на субсидии от российских авиакомпаний за перелеты внутри страны на SSJ, чтобы избежать двойного субсидирования, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол совещания с представителями авиакомпаний.

В документе сказано, что авиакомпании уже получили рекордное субсидирование в размере 100 млрд рублей на лизинг SSJ.

8:59

8:55

Вино из Венгрии и Италии теперь можно приобрести в России в алюминиевых банках, сообщает «Российская газета», ссылаясь на слова директора по импорту виноторговой компании Fort Дарьи Сологуб.

Из-за роста цен на энергоносители в ЕС европейские виноделы ищут альтернативную упаковку, так как бутылка стала дороже самого вина.

8:50

Минтруд предложил изменить сроки индексации страховых пенсий в ближайшие три года.

Министерство подготовило проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На этой неделе его должны рассмотреть на заседании Российской трехсторонней комиссии.

8:46

Подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим, ранее приговоренные в ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских войск в качестве наемников, готовят апелляционную жалобу на приговор.

Осужденные также начали готовить прошения о помиловании, которые можно подать только после вступления приговора в силу, сообщила адвокат Пиннера Юлия Церковникова.

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Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин (справа налево) в зале суда в Донецке, 9 июня 2022 года

Константин Михальчевский/РИА «Новости»
8:40

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии подразделений Вооруженных сил Украины в плотное кольцо между населенными пунктами Золотое и Горское в ЛНР.

8:36

⚡️Около 2 тыс. украинских военных могут находиться в настоящее время в плену, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

8:32

Минобороны РФ опубликовало кадры работы артиллерийских подразделений морской пехоты по подавлению артиллерии ВСУ и укрепленных пунктов.

8:28

Власти США на саммите G7, который пройдет 26-28 июня на юге Германии, намерены представить набор конкретных предложений по усилению давления на РФ и поддержке Украины, заявил представитель американской администрации.

Участники саммита проведут семь пленарных сессий, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах по видеосвязи.

8:24

Западные санкции в том числе преследуют цель нарушить российско-турецкое авиасообщение, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

8:20

Силы ЛНР пресекли попытку прорыва украинских войск на Лисичанском направлении, заявил командир одного из подразделений Народной милиции ЛНР с позывным «Бритва».

8:15

В Рубежном в ЛНР после обстрелов горит элеватор на 30 тыс. тонн зерна.

8:13

Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, 5-7 тысяч украинских военных отрезаны от снабжения, сообщил посол ЛНР в России.

8:10

8:05

Ретейлеры начали ввозить в Россию электронику через параллельный импорт, сообщает «Коммерсантъ».

«Связной» стал первым из крупных ретейлеров, подтвердивший ввоз в Россию электроники через параллельный импорт. В частности, речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий в ходе военной операции на Украине.

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