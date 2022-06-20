Военная операция на Украине. День 117-й

За сутки границу России в Ростовской области пересекли более 17,5 тысяч жителей Донбасса — ТАСС.
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 41 раз, выпустив 294 боеприпаса, три мирных жителя погибли, шестеро ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил ТАСС о завершении «зачистки» поселка Метелкино.
Две школы, детсад, ДК и около 40 домов повреждены в ЛНР в результате обстрелов «Точкой-У» и из «Урагана» в воскресенье – представительство республики в СЦКК.
⚡️ Поселок Тошковка, расположенный южнее Северодонецка в Луганской народной республике, взят под контроль, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
Украинские войска в 7.55 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Украинские войска в 7.00 обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибра 60 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки два человека погибли и шесть ранены на территории Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС республики.
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из артиллерии калибра 155 мм, которая находится на вооружении стран НАТО, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Донецкая народная республика гармонизировала уголовное и административное законодательство с российским на 70%, дальнейший процесс требует окончания военных действий, сообщила ТАСС председатель профильного комитета Народного совета ДНР Елена Шишкина.
Президент Индонезии Джоко Видодо на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве намерен обсудить проблему вывоза украинского зерна, а также предстоящий саммит Группы двадцати — газета The Jakarta Post со ссылкой на источники в правительстве.
Австралия передала ВС Украины четыре бронетранспортера M113AS4, сообщил министр обороны страны Ричард Марлз — ТАСС.
Генеральный директор немецкой энергетической компании RWE, являющейся крупнейшим производителем электроэнергии в ФРГ, Маркус Креббер в интервью газете Süddeutsche Zeitung предупредил, что после военной операции на Украине цены на газ и электроэнергию будут высокими в течение ближайших лет.
Иностранные наемники, занявшие вместе с боевиками батальона «Айдар» химпредприятие «Азот» в Северодонецке, блокируют переговорный процесс по добровольной сдаче в плен военным ЛНР — ТАСС со ссылкой на источник.
Вопрос захода в порт Мариуполя пассажирских судов из России изучается. Запуск пассажирского судоходства с Крымом и Новороссийском может начаться в 2023 году, сообщил ТАСС директор администрации морского порта города Мариуполь Павел Швацкий.
Сдавшиеся в плен военным ЛНР боевики батальона «Айдар» начали давать показания против сослуживцев, блокирующих химпредприятие «Азот» в Северодонецке — ТАСС со ссылкой на источник.
Житель поселка Суземка, подвергшегося обстрелу со стороны Украины, получил легкое осколочное ранение мягких тканей, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен незадолго до саммита Европейского союза заявила о своей уверенности, что Украина получит статус кандидата на вступление в сообщество.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что даже в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, его страна продолжит противостоять России и будет «воевать лопатами» — ТАСС.
❗️ Поселок Суземка в Брянской области подвергся обстрелу, есть пострадавший, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Переговоры с представителями Вооруженных сил Украины и иностранными наемниками, блокирующими химический комбинат «Азот» в Северодонецке, закончились в воскресенье безрезультатно, они остаются на предприятии — ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции Луганской народной республики.