Обстрел буровых платформ «Черноморнефтегаза». Что об этом известно

Три ракетных удара были нанесены ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза», заявил глава Крыма Сергей Аксенов. На буровых находились 109 человек, три человека получили травмы, ведутся поиски семерых пропавших. Платформы находятся далеко в море, в отдалении от берегов полуострова. Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что удар мог угрожать Одессе — украинский город находится в 71 км от места событий. Депутат от Крыма Михаил Шеремет выразил мнение, что у России теперь «могут быть развязаны руки».

Три человека ранены, семеро пропали в результате обстрела буровых платформ «Черноморнефтегаза» украинскими войсками, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего в момент ударов на буровых находилось 109 человек. По словам Аксенова, первый удар был в 08.37 мск, всего по трем буровым вышкам были нанесены три удара.

«Сегодня около 8 утра вражескими подразделениями был нанес удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». С самого утра нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», — заявил чиновник.

Поиски семерых пропавших продолжаются, добавил Аксенов. В спасательной операции Минобороны задействована авиация, используются патрульные корабли.

«У нас на утро на вышках находились 109 человек. По предварительной информации, наиболее критичным был первый удар соответственно по первой вышке. По остальным [вышкам], по предварительной информации, раненых и погибших нет. 21 человек уже эвакуирован», — добавил он впоследствии.

Располагаются платформы «Черноморнефтегаза» вдалеке от крымских берегов и курортных районов полуострова. По данным сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, месторождение, попавшее под удар ВСУ, находится в 71 км от Одессы. От берега Крыма буровая удалена на 100 км.

Если бы на платформах «Черноморнефтегаза» не сбросили вовремя газ, то удар ВСУ вызвал бы взрыв газохранилища, который затронул бы Одессу, считает Ковитиди.

Аксенов также заявил, что в регионе достаточно средств противовоздушной обороны, вся сухопутная часть полуострова прикрыта, в том числе Крымский мост. «Я с коллегами из Министерства обороны и Южного военного округа каждый день на связи, знаю ситуацию также по Крымскому мосту. Средств ПВО более чем достаточно», — сказал он.

Основной вид деятельности госкомпании «Черноморнефтегаз» — добыча природного газа и газового конденсата. Она эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет рассказал, что после атаки со стороны Украины на буровые вышки «Черноморнефтегаза» у РФ «могут быть развязаны руки».

«Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым развязав нам руки. Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален», — сказал Шеремет.

Он добавил, что российская сторона исчерпывающе ответит на обстрел.

Удар по нефтебазе

В апреле губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два вертолета ВСУ нанесли два авиаудара в Белгороде, в результате которых на городской нефтебазе начался пожар, охвативший восемь резервуаров с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радио «Говорит Москва» выразил мнение, что системы противовоздушной обороны не смогли зафиксировать движение украинских вертолетов, так как они летели слишком низко.

«Они летели с большой опасностью, там было порядка семи метров. При такой низкой высоте можно зацепить любое препятствие. Системы ПВО, радары работают на более высоких, они в основном защищают от ракет и самолетов. Я уверен, что будут приняты соответствующие меры по границе, с учетом того, что они используют тактику движения на сверхнизких высотах», — сказал сенатор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что атака на нефтебазу не создает благоприятный фон для переговоров, которые тогда проходили между делегациями России и Украины.