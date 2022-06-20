Банк России предупредил об опасностях искусственного понижения курса рубля

Банк России выступил против того, чтобы специально снижать курс рубля, поскольку это приведет к ускорению роста цен, предупредил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, в случае таргетирования курса рубль станет зависим от инфляции валюты другого государства, а покупательная способность резервных валют сейчас нестабильная. Ранее о возможности перехода к таргетированию рубля рассуждал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «рубль должен оставаться плавающим».

Таргетирование курса рубля опасно для экономики России и суверенитета ее экономической политики, сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«Любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно, в случае их реализации, приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики», — отметил Заботкин.

По его словам, установление фиксированного обменного курса означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается курс рубля. Он напомнил, что Россия уже использовала такой подход в 2000-х и первой половине 2010-х, однако в нынешних условиях он несет определенные риски, связанные прежде всего с ростом инфляции. Ранее в странах — эмитентах резервных валют (доллара и евро) инфляция была низкой, но сейчас это не так.

«Если мы будем привязывать параметры нашей денежно-кредитной политики к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8-10%, то и у нас инфляция будет такой же. Этот вариант нам не приемлем», — подчеркнул Заботкин.

«Все, кто предлагает эти идеи, должны это учитывать», — резюмировал он.

Центробанк ранее уже заявлял, что не нужно специально ослаблять рубль.

«Позиция Центрального банка — мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс. Рубль должен оставаться плавающим», — говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Таргетирование инфляции — это наилучший способ обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию на среднесрочном горизонте, которая необходима для сохранения покупательной способности населения, предсказуемости условий ведения бизнеса, его рентабельности (потому что когда инфляция высокая, она еще и сильно колеблется, сильно колеблются отдельные цены, что снижает предсказуемость рентабельности). Это единственный способ обеспечить доступность долгосрочных кредитов в экономике», — отметил зампред ЦБ Заботкин.

По данным Росстата, инфляция в России в мае в годовом выражении замедлилась до 17,1% по сравнению с 17,83% в апреле. В США темп роста цен в мае составил 6% годовых, а в еврозоне показатель побил исторический рекорд и достиг 8,1% годовых.

Дискуссия об «управлении» рублем

Первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова ранее спросили, имеет ли право на существование дискуссия о пересмотре подхода к денежно-кредитной политике, включая переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

«Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах», — ответил Белоусов.

По его словам, механизм, позволяющий в условиях плавающего курса обеспечивать его достаточную стабильность, в текущих условиях почти не работает. В связи с этим правительству и ЦБ нужно переосмыслить экономические инструменты последних лет, поставив во главу угла рост, для которого важен и оптимальный курс рубля.

Он указал, что оптимальный курс рубля находится в диапазоне 70–80 рублей за доллар. Но на фоне валютных ограничений с начала мая курс доллара ушел ниже планки 70 рублей, а 20 июня валюта в моменте стоила ниже 55,5 рубля (впервые с июля 2015 года).

«У нас действительно сейчас образовалось активное сальдо по текущим операциям. И если раньше это сальдо по текущим операциям уравновешивалось оттоком капитала, то сегодня отток капитала ограничен. Это хорошо или плохо? С точки зрения текущей политики плавающего рубля это плохо, потому что рубль переукрепляется, а с точки зрения баланса сбережений и инвестиций это хорошо. Отсюда дебаты», — объяснил Белоусов.

В кулуарах ПМЭФ-2022 глава Минэкономразвития Максим Решетников также назвал курс в 70-80 рублей за доллар оптимальным. Министр называл укрепление рубля по отношению к доллару вызовом для российской экономики, так как излишне крепкий курс создает проблемы для российских импортеров и экспортеров, а также для бюджета, 40% доходов которого приносит экспорт энергоносителей.

По словам Белоусова, начиная с 2015 года был сформирован механизм, который позволял в условиях плавающего рубля обеспечивать его достаточную стабильность, хотя волатильность рубля после перехода к плавающему курсу и возросла. Ключевым элементом этого механизма было бюджетное правило, которое позволяло балансировать обменный курс рубля в определенных диапазонах.

«Сегодня этот механизм практически испарился, перестал работать. Связано это с блокировкой резервов Банка России и с автоматической, в силу этого, приостановкой или отменой бюджетного правила», — пояснил Белоусов целесообразность разработки нового механизма.

Маловероятный сценарий

Комментируя слова Белоусова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дискуссия о переходе к таргетированию курса рубля, а не инфляции носит экспертный характер.

«Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать», — сказал Песков.

Маловероятным переход к политике таргетирования курса посчитал и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Думаю, что такое вряд ли рассматривается. Взятые ранее цели, которые ЦБ поставил перед собой, — они абсолютно обоснованны, а таргетирование курса было бы альтернативной политикой», — отметил он.