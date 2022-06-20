«Боится, что искра демократии перескочит на Россию». Шольц попытался объяснить политику Путина

Олаф Шольц во время визита в Москву, 15 февраля 2022 года

Президент РФ Владимир Путин пытается разделить Европу и вернуться к миру, где доминируют сферы влияния, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он призвал Путина «признать, что по соседству с ним существует сообщество правовых демократий» и выразил мнение, что российский лидер опасается распространения «искры демократии» на его страну. Путин неоднократно заявлял, что западные страны под лозунгом продвижения демократии стремятся расширить свое влияние в мире.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин боится распространения «искры демократии» на Россию.

В интервью газете Münchner Merkur канцлера спросили, согласится ли российский президент на сближение Украины с Евросоюзом.

«Путин, по-видимому, боится, что искра демократии может перескочить на Россию. Вот почему в течение многих лет он проводил политику, направленную на распад НАТО и ЕС», — заявил Шольц.

По мнению канцлера, президент РФ «должен признать, что по соседству с ним существует сообщество правовых демократий, связь в котором становится все более тесной».

Шольц выразил мнение, что российский лидер хочет разделенной Европы и возвращения к политике зон влияния. «Но это ему не удастся», — продолжил канцлер. Он также отметил, что поддерживал действия Еврокомиссии, рекомендовавшей предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Шольц также отверг утверждение Москвы о том, сокращение поставок газа произошло из-за отсутствия необходимых запасных частей вследствие санкций. «Это объяснение неправдоподобно»,— заявил канцлер ФРГ и предупредил, что рост цен на энергоносители, вероятно, будет продолжаться еще долгое время.

Кроме того, Шольц высоко оценил политику Ангелы Меркель касательно отношения к России.

«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», — уточнил канцлер.

МИД РФ ответил Шольцу

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Шольца о страхе перед распространением демократии, отметив, что на Россию пару раз распространялись «немецкие искры».

«Больше пожаров не допустим», — подчеркнула она.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства назвала политическим шоу визит канцлера Германии, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги на Украину.

Что говорил Путин о демократии

Путин во время Восточного экономического форума в сентябре 2021 года заявил, что западные страны под лозунгом продвижения демократии стремятся сохранить свое влияние в мире.

«Демократия если нужна какому-то народу, народ придет к этому сам. Не нужно это делать насильственными способами», — подчеркнул президент. По его словам, пример Афганистана должен был показать бессмысленность попыток «цивилизовать» другие народы по своему примеру.

Президент уже неоднократно высказывался о невозможности «импортировать демократию». Так, в 2017 году он посчитал невозможным, чтобы в России в скором времени наступили такие же порядки, как в США, Германии или Франции. Путин объяснил, что общество должно развиваться постепенно.

Он также назвал Россию демократической и суверенной страной и призывал не демонизировать ее. «С этим связаны определенные проблемы, но в этом есть и большие преимущества», — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

В 2020 году российский президент заявлял, что настоящая демократия и гражданское общество не могут быть «продуктом деятельности иностранных доброжелателей». Путин назвал «завозные модели демократии» фикцией, лишенной внутреннего наполнения.

17 июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме глава государства заявил, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз.

«ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция была последовательная, понятная, но мы ничего не имеем против — это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям», — сказал Путин.

При этом он отметил, что судить о том, будет ли этот шаг «на пользу» Украине, должны жители и власти этой страны.